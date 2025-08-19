Вчителі отримуватимуть доплату 2 тис. грн і в 2026 році — Лісовий — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вчителі отримуватимуть доплату 2 тис. грн і в 2026 році — Лісовий

Особисті фінанси
17
Вчителі отримуватимуть доплату 2 тис. грн і в 2026 році — Лісовий
Вчителі отримуватимуть доплату 2 тис. грн і в 2026 році — Лісовий
У 2026 році уряд збереже щомісячну доплату вчителям у розмірі 2 тис. грн.
Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час презентації Програми дій уряду, передає «Інтерфакс-Україна».
«У проєкті бюджету на 2026 рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Вона буде виплачуватися в обсязі 2 тис. грн», — заявив Лісовий.
Він також додав, що спільно з Міністерством фінансів триває робота над тим, щоб знайти можливість для подальшого підвищення доходів освітян понад уже закладену суму.
У травні Оксен Лісовий заявляв, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума «вчительської доплати» може бути збільшена в 2026 році.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року педагогам державних і комунальних шкіл запровадили такі виплати:
  • з 1 січня 2025 року — 1,3 тис. грн (1 тис. грн «на руки»);
  • з 1 вересня 2025 року і до завершення або скасування воєнного стану — 2,6 тис. грн (2 тис. грн «на руки»).
Читайте також
Голова комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак раніше повідомляв, що школах критично бракує молодих фахівців, однак країна в умовах повномасштабної війни не може дозволити собі збільшення зарплат учителям
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков заявляв, що на цей рік у державному бюджеті закладено понад 103 мільярди гривень на заробітні плати вчителів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems