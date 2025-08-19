Вчителі отримуватимуть доплату 2 тис. грн і в 2026 році — Лісовий Сьогодні 14:32 — Особисті фінанси

У 2026 році уряд збереже щомісячну доплату вчителям у розмірі 2 тис. грн.

Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час презентації Програми дій уряду, передає «Інтерфакс-Україна».

«У проєкті бюджету на 2026 рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Вона буде виплачуватися в обсязі 2 тис. грн», — заявив Лісовий.

Він також додав, що спільно з Міністерством фінансів триває робота над тим, щоб знайти можливість для подальшого підвищення доходів освітян понад уже закладену суму.

У травні Оксен Лісовий заявляв, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума «вчительської доплати» може бути збільшена в 2026 році.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року педагогам державних і комунальних шкіл запровадили такі виплати:

з 1 січня 2025 року — 1,3 тис. грн (1 тис. грн «на руки»);

з 1 вересня 2025 року і до завершення або скасування воєнного стану — 2,6 тис. грн (2 тис. грн «на руки»).

Голова комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак раніше повідомляв , що школах критично бракує молодих фахівців, однак країна в умовах повномасштабної війни не може дозволити собі збільшення зарплат учителям

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков заявляв , що на цей рік у державному бюджеті закладено понад 103 мільярди гривень на заробітні плати вчителів.

