У Міносвіти розповіли, скільки коштів заклали в бюджет на зарплати вчителів — Finance.ua
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У Міносвіти розповіли, скільки коштів заклали в бюджет на зарплати вчителів

Особисті фінанси
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У Міносвіти розповіли, скільки коштів заклали в бюджет на зарплати вчителів
У Міносвіти розповіли, скільки коштів заклали в бюджет на зарплати вчителів
На цей рік у державному бюджеті закладено понад 103 мільярди гривень на заробітні плати вчителів.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков.

Які доплати отримують педагоги

Сташков зауважив, з 1 січня 2025 року всі педагоги отримують доплату у розмірі 1000 грн на руки.
За словами чиновника, доплата є пропорційною: чим більше вчитель має годин роботи в школі, тим більше доплати він отримує, але не менше 1000 грн.

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Водночас з нового навчального року розмір доплати зросте до 2000 грн на руки. Кошти на це вже закладені у бюджет та розподілені на перше півріччя.
Нагадаємо, учителі, викладачі, які надавали репетиторські послуги учням, студентам чи дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані фізичною особою-підприємцем, зобов’язані задекларувати свої доходи.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума «вчительської доплати» може бути збільшена в 2026 році.
За матеріалами:
Espreso.tv
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