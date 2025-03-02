Чи повинні вчителі декларувати доходи, отримані від репетиторства — Finance.ua
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Чи повинні вчителі декларувати доходи, отримані від репетиторства

Особисті фінанси
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Чи повинні вчителі декларувати доходи, отримані від репетиторства
Чи повинні вчителі декларувати доходи, отримані від репетиторства, Фото: freepik
Учителі, викладачі, які надавали репетиторські послуги учням, студентам чи дошкільнятам, але при цьому не були зареєстровані фізичною особою-підприємцем зобов’язані задекларувати свої доходи.
Про це інформують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Яка діяльність належить до репетиторських послуг

У відомстві зауважили, до репетиторських належать послуги з виконання контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів, навчання з будь-яких предметів, тощо.

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Таким чином громадяни, які отримували упродовж 2024 року такі неоподатковані доходи, у обов’язковому порядку мають подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Після чого їм необхідно сплатити до бюджету нарахований податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.
Декларацію про майновий стан та доходи можна подати:
  • особисто платником або уповноваженою на це особою;
  • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • відправити до податкової засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.
Нагадаємо, у січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.
Мова про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн.
Раніше повідомлялось, що вихователі дитсадків, які є структурними підрозділами шкіл, також отримуватимуть з 2025 року «вчительську тисячу». Тисяча гривень — це доплата за несприятливі умови праці.
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За матеріалами:
Finance.ua
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