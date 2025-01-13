Частина вихователів дитсадків отримає «вчительську тисячу» — Finance.ua
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Частина вихователів дитсадків отримає «вчительську тисячу»

Особисті фінанси
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Частина вихователів дитсадків отримає «вчительську тисячу»
Частина вихователів дитсадків отримає «вчительську тисячу»
Вихователі дитсадків, які є структурними підрозділами шкіл, також отримуватимуть з 2025 року «вчительську тисячу». Тисяча гривень — це доплата за несприятливі умови праці.
Відповідну норму містить постанова уряду, яка погоджує Порядок та умови надання субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це інформує Osvita.ua.

Хто з вихователів дитсадків отримуватиме «вчительську тисячу»

Право на отримання щомісячної доплати матимуть усі педагогічні працівники шкіл усіх типів, а також центрів та структурних підрозділів таких закладів — пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів закладів комунальної форми власності.
Для педагогів дошкільних або позашкільних підрозділів шкіл при нарахуванні доплати застосовуватимуть норми на ставку, встановлені для таких педагогічних працівників у закладах дошкільної, позашкільної освіти.
Щомісячна доплата становитиме з січня 2025 року 1300 гривень (1000 гривень «на руки»), а з вересня — 2600 гривень (2000 гривень «на руки»).

Довідка Finance.ua:

  • З 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень, яка зросте до 2000 гривень з 1 вересня.
  • У МОН зазначили, що доплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.
  • Проте Міністерство освіти і науки змінило умови нарахування доплат. Що саме змінилося — розповіли тут.
За матеріалами:
Район. Закордон
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