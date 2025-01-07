Правила нарахування доплати вчителям змінили — Finance.ua

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Правила нарахування доплати вчителям змінили

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Правила нарахування доплати вчителям змінили
Правила нарахування доплати вчителям змінили
З 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл починають отримувати щомісячну доплату в розмірі 1300 грн, а з 1 вересня сума збільшиться до 2600 грн. Проте Міністерство освіти і науки змінило умови нарахування доплат.
Про це свідчить лист МОН.

Що відомо про доплати

Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності передбачена щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах праці:
  • з 1 січня 2025 року — у розмірі 1,3 тис. гривень;
  • з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, коли припиниться воєнний стан, — у розмірі 2,6 тис. гривень.

Що змінюється

Розмір оплати прив’яжуть до обсягу навчального навантаження вчителя. Таким чином, доплату визначатимуть пропорційно до обсягу виконуваної роботи: якщо навантаження менше за унормовану ставку — нараховуватимуть базовий розмір — 1,3 тис. гривень.
У міністерстві пояснили, що відповідна система дасть змогу справедливо враховувати навантаження педагогів, а також забезпечить компенсацію за суміщення обов’язків.
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Для педагогів, які суміщають кілька посад, розмір додаткової виплати буде теж пропорційним. Зокрема, якщо:
  • вчитель має навчальне навантаження за тарифікацією 18 годин на тиждень, то доплата дорівнюватиме 1,3 тис. гривень;
  • якщо матиме навчальне навантаження за тарифікацією 25 годин/тиждень, то доплата становитиме 1,8 тис. гривень;
  • якщо навантаження за тарифікацією 14 годин/тиждень, тобто менше ставки, то сума доплати буде 1,3 тис. гривень, незалежно від навантаження;
  • якщо навантаження за тарифікацією 20 годин/тиждень, а робота за сумісництвом вихователем в групі продовженого дня на 0,5 ставки, то розмір доплати 1,44 тис. гривень (1,3 тис./18*20) як вчителю та 650 гривень (1,3 тис.*0,5) як вихователю;
  • якщо навантаження за тарифікацією 16 годин/тиждень (менше за ставку), а робота за сумісництвом вихователем у групі продовженого дня на ставку, то сума доплати становитиме 1,3 тис. гривень як вчителю, незалежно від навантаження, та 1,3 тис. гривень як вихователю.
Нагадаємо, педагоги у державних школах заробляють в середньому 10−15 тисяч гривень. У приватних школах — близько 20−25 тисяч гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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