Правила нарахування доплати вчителям змінили — Finance.ua

Правила нарахування доплати вчителям змінили Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

Правила нарахування доплати вчителям змінили

З 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл починають отримувати щомісячну доплату в розмірі 1300 грн, а з 1 вересня сума збільшиться до 2600 грн. Проте Міністерство освіти і науки змінило умови нарахування доплат.

Про це свідчить лист МОН.

Що відомо про доплати

Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності передбачена щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах праці:

з 1 січня 2025 року — у розмірі 1,3 тис. гривень;

з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, коли припиниться воєнний стан, — у розмірі 2,6 тис. гривень.

Що змінюється

Розмір оплати прив’яжуть до обсягу навчального навантаження вчителя. Таким чином, доплату визначатимуть пропорційно до обсягу виконуваної роботи: якщо навантаження менше за унормовану ставку — нараховуватимуть базовий розмір — 1,3 тис. гривень.

У міністерстві пояснили, що відповідна система дасть змогу справедливо враховувати навантаження педагогів, а також забезпечить компенсацію за суміщення обов’язків.

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Для педагогів, які суміщають кілька посад, розмір додаткової виплати буде теж пропорційним. Зокрема, якщо:

вчитель має навчальне навантаження за тарифікацією 18 годин на тиждень, то доплата дорівнюватиме 1,3 тис. гривень ;

; якщо матиме навчальне навантаження за тарифікацією 25 годин/тиждень, то доплата становитиме 1,8 тис. гривень;

якщо навантаження за тарифікацією 14 годин/тиждень, тобто менше ставки, то сума доплати буде 1,3 тис. гривень , незалежно від навантаження;

, незалежно від навантаження; якщо навантаження за тарифікацією 20 годин/тиждень, а робота за сумісництвом вихователем в групі продовженого дня на 0,5 ставки, то розмір доплати 1,44 тис. гривень (1,3 тис./18*20) як вчителю та 650 гривень (1,3 тис.*0,5) як вихователю;

(1,3 тис./18*20) як вчителю та (1,3 тис.*0,5) як вихователю; якщо навантаження за тарифікацією 16 годин/тиждень (менше за ставку), а робота за сумісництвом вихователем у групі продовженого дня на ставку, то сума доплати становитиме 1,3 тис. гривень як вчителю, незалежно від навантаження, та 1,3 тис. гривень як вихователю.

Нагадаємо, педагоги у державних школах заробляють в середньому 10−15 тисяч гривень. У приватних школах — близько 20−25 тисяч гривень.

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