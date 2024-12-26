Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію — Finance.ua

Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію, Фото: freepik

Понад 40% вчителів у найближчі 5 років хочуть піти з професії. Аби не допустити цього, потрібно підвищити зарплатню освітянам та внести низку інших змін до законодавства.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв’ю «Українському Радіо».

Основні причини звільнень вчителів

Згідно з даними дослідження, молоді вчителі йдуть з професії, адже мають низький рівень зарплати.

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Друга проблема — велика кількість звітів і паперів та несприятливу атмосферу в колективі. Іноді колектив школи не приймає молодь, і з цим також потрібно працювати.

За словами омбудсменки, аби врятувати галузь, її команда ініціює відповідні зміни до законодавства та домагатиметься збільшення зарплат для вчителів.

Також Лещик прокоментувала скандальну ініціативу щодо залишення учнів на повторний рік у разі поганих оцінок.

За її словами, це стосувалося лише тих дітей, які мають дуже великі прогалини в навчанні.

«Ця ініціатива була вирвана із загального контексту. Ми дійсно маємо шалені освітні втрати, але я пропоную, щоб держава виділила субвенцію для компенсування освітніх втрат шляхом додаткових занять з окремих предметів, наприклад, із математики чи природничих дисциплін, де ми відстаємо найбільше. Зараз ця пропозиція розглядається», — заявила вона.

Проблеми учнів, які повертаються з-за кордону

Також омбудсменка нагадує про проблему із учнями, які повертаються із інших країн, де вони навчалися за іншою програмою, ніж в Україні.

У багатьох країнах шкільна програма відстає від української на 1−3 роки.

«Тому визнати їхні оцінки неможливо, тому що класи не відповідають. Така дитина, повертаючись в Україну, розуміє, що відстала на рік чи два і не зможе приєднатися до класу, де діти навчалися весь цей час. Тому ініціатива залишення на повторний рік стосувалася саме цих дітей, які мають дуже великі пропуски в навчанні», — заявила Лещик.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.

При цьому рішення уряду не пошириться на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

УНІАН За матеріалами:

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