Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію — Finance.ua
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Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію

Особисті фінанси
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Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію
Майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію, Фото: freepik
Понад 40% вчителів у найближчі 5 років хочуть піти з професії. Аби не допустити цього, потрібно підвищити зарплатню освітянам та внести низку інших змін до законодавства.
Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв’ю «Українському Радіо».

Основні причини звільнень вчителів

Згідно з даними дослідження, молоді вчителі йдуть з професії, адже мають низький рівень зарплати.
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Друга проблема — велика кількість звітів і паперів та несприятливу атмосферу в колективі. Іноді колектив школи не приймає молодь, і з цим також потрібно працювати.

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За словами омбудсменки, аби врятувати галузь, її команда ініціює відповідні зміни до законодавства та домагатиметься збільшення зарплат для вчителів.
Також Лещик прокоментувала скандальну ініціативу щодо залишення учнів на повторний рік у разі поганих оцінок.
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За її словами, це стосувалося лише тих дітей, які мають дуже великі прогалини в навчанні.
«Ця ініціатива була вирвана із загального контексту. Ми дійсно маємо шалені освітні втрати, але я пропоную, щоб держава виділила субвенцію для компенсування освітніх втрат шляхом додаткових занять з окремих предметів, наприклад, із математики чи природничих дисциплін, де ми відстаємо найбільше. Зараз ця пропозиція розглядається», — заявила вона.

Проблеми учнів, які повертаються з-за кордону

Також омбудсменка нагадує про проблему із учнями, які повертаються із інших країн, де вони навчалися за іншою програмою, ніж в Україні.
У багатьох країнах шкільна програма відстає від української на 1−3 роки.
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«Тому визнати їхні оцінки неможливо, тому що класи не відповідають. Така дитина, повертаючись в Україну, розуміє, що відстала на рік чи два і не зможе приєднатися до класу, де діти навчалися весь цей час. Тому ініціатива залишення на повторний рік стосувалася саме цих дітей, які мають дуже великі пропуски в навчанні», — заявила Лещик.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.
При цьому рішення уряду не пошириться на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.
За матеріалами:
УНІАН
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