«Вчительська доплата»: з січня вчителям доплачуватимуть щомісяця по тисячі гривень — Finance.ua

«Вчительська доплата»: з січня вчителям доплачуватимуть щомісяця по тисячі гривень Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

«Вчительська доплата»: з січня вчителям доплачуватимуть щомісяця по тисячі гривень

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«На виконання доручення президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну „вчительську доплату“ до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень „на руки“», — сказано в повідомленні.

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З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн «на руки» кожному вчителю.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту», — заявив Шмигаль.

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», — прокоментував міністр освіти Оксен Лісовий.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки. За його словами, кожному українцю — і дорослому, і дитині — буде виплачено 1 тис. гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, книги, культурні заходи. Також отримані гроші можна буде задонатити на ЗСУ.

У другому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі гривень, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак зарплати працівників освіти залишаються одними з найнижчих, і найближчим часом не варто очікувати значного підвищення в цій сфері.

У серпні Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. А в педагогів-«дошкільників» — узагалі 6 тисяч гривень.

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