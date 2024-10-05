Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему — Finance.ua

Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему, Фото: freepik

Після підвищення військового збору до 5% зарплата вчителів зменшиться на 3,5%.

Про це повідомляє член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Нардепка зазначила, що це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

Читайте також Міністр освіти України оголосив про створення кадрового резерву вчителів із збереженням зарплати

«Зниження їхніх зарплат на 3,5% після підвищення військового збору з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру таких зарплат, тому це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік», — йдеться у заяві.

Як уряд вирішуватиме проблему

Одним із можливих інструментів розв’язання цієї проблеми, за словами керівника Мінцифри Михайла Федорова, може стати освітня субвенція.

Читайте також В Україні відклали підвищення зарплат вчителям

Однак нардепка зазначає, що у 2025 році уряд пропонував залишити освітню субвенцію на рівні 2024 року.

Довідка Finance.ua:

Кабмін ухвалив постанову щодо змін у розподілі коштів на фінансування системи освіти — освітньої субвенції. Документ передбачає припинення виплат за простій вчителям, які перебувають за межами України;

для того щоб удвічі підвищити заробітну плату вчителям, потрібні додаткові ₴100 мільярдів;



основний обсяг грошей у освітній субвенції спрямований на зарплату вчителів. Цього року цю субвенцію збільшили на 15,5 мільярдів гривень.



Кредити онлайн швидко та просто. Без зайвих слів та документів. Пропозицій багато.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.