Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему — Finance.ua
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Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему

Казна та Політика
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Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему
Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему, Фото: freepik
Після підвищення військового збору до 5% зарплата вчителів зменшиться на 3,5%.
Про це повідомляє член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Нардепка зазначила, що це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.
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«Зниження їхніх зарплат на 3,5% після підвищення військового збору з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру таких зарплат, тому це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік», — йдеться у заяві.

Як уряд вирішуватиме проблему

Одним із можливих інструментів розв’язання цієї проблеми, за словами керівника Мінцифри Михайла Федорова, може стати освітня субвенція.
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Однак нардепка зазначає, що у 2025 році уряд пропонував залишити освітню субвенцію на рівні 2024 року.

Довідка Finance.ua:

  • Кабмін ухвалив постанову щодо змін у розподілі коштів на фінансування системи освіти — освітньої субвенції. Документ передбачає припинення виплат за простій вчителям, які перебувають за межами України;
  • для того щоб удвічі підвищити заробітну плату вчителям, потрібні додаткові ₴100 мільярдів;
  • основний обсяг грошей у освітній субвенції спрямований на зарплату вчителів. Цього року цю субвенцію збільшили на 15,5 мільярдів гривень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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