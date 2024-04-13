Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році — Finance.ua
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Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році

Особисті фінанси
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Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році, Фото: freepik
Основний обсяг грошей у освітній субвенції спрямований на зарплату вчителів. Цього року цю субвенцію збільшили на 15,5 мільярдів гривень.
Про це повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.
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Цьогоріч відбулося офіційне підвищення заробітньої плати педагогів у межах двох етапів:
  • з 1 січня — на 10%;
  • з 1 квітня — на 12,6%.
За словами Лісового, середня зарплата вчителя залежить від категорійності педагога, його навантаження та стажу роботи.
Зазначається, що у 2023 році українські освітяни отримували близько 13 тис. гривень.
Раніше міністр освіти повідомляв, що з січня 2024 року зарплата вчителів мала б підвищитися в середньому до 14 тис. гривень, а з квітня — до 16 тисяч гривень.
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Нещодавно Лісовий розповідав, що підвищення зарплати вчителям потребує значних коштів. Проте він сподівається, що відомство їх знайде.
Він зауважив, що МОН має запровадити інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації.
За матеріалами:
Телеканал 24
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