Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році — Finance.ua

Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
Основний обсяг грошей у освітній субвенції спрямований на зарплату вчителів. Цього року цю субвенцію збільшили на 15,5 мільярдів гривень.
Про це повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.
Яка зарплатня у вчителів в Україні
Цьогоріч відбулося офіційне підвищення заробітньої плати педагогів у межах двох етапів:
- з 1 січня — на 10%;
- з 1 квітня — на 12,6%.
За словами Лісового, середня зарплата вчителя залежить від категорійності педагога, його навантаження та стажу роботи.
Зазначається, що у 2023 році українські освітяни отримували близько 13 тис. гривень.
Раніше міністр освіти повідомляв, що з січня 2024 року зарплата вчителів мала б підвищитися в середньому до 14 тис. гривень, а з квітня — до 16 тисяч гривень.
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Нещодавно Лісовий розповідав, що підвищення зарплати вчителям потребує значних коштів. Проте він сподівається, що відомство їх знайде.
Він зауважив, що МОН має запровадити інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації.
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