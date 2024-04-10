Зарплати у вакансіях знизились. Огляд ринку ІТ-вакансій від Djinni — Finance.ua

Зарплати у вакансіях знизились. Огляд ринку ІТ-вакансій від Djinni
За перший квартал 2024 року зарплати у вакансіях senior розробників знизились з $4−5,5 тис. у січні до $3−5 тис. у березні. Такої низької верхньої межі за останній рік ще не було.
Про це свідчать результати дослідження Djinni.
Автори дослідження зазначають, що навіть в традиційно найдорожчій категорії девопсів вилка зарплат у вакансій для сеньйорів знизилась до $3,5−5,5 тис., хоча попередні півроку трималась на рівні $4−6 тис.
Одні з небагатьох категорій, де падіння не сталося — Security, Product Manager та Data Engineer.
Зарплати найнятих досвідчених розробників у березні повернулись до рівня попереднього кварталу — $5 тис. для кандидатів з досвідом 7+ років і $4 тис. для тих, у кого 5−6 років досвіду.
Кандидати з досвідом 3−4 роки в середньому розраховують на 2,5 тисячі, хоча в лютому медіана піднімалась до $3 тис. Схожа ситуація і з розробниками з досвідом 2 роки: у лютому медіанна зарплата піднялась до $1800, але в березні знову впала до $1500.
А от розробники без досвіду зараз навряд чи можуть розраховувати на $500. У лютому і березні їх зарплати впали до $400−450 доларів.
Зменшення зарплат торкнулося не лише розробників. Медіанні зарплати інших технічних кандидатів у першому кварталі 2024 теж здебільшого менші, ніж за той же час 2023.
І тільки в нетехнічних категоріях є +500 для тих, у кого 7 і більше років досвіду. Хоча нетехнічних спеціалістів частіше наймають менш досвідчених.
Наймів на $7 тис. і вище відчутно поменшало. У першому кварталі 2024 їх було лише 38, рік тому — 84.
У дослідженні також вказується, що в березні рекрутери відправили 61 тисячу пропозицій. Це майже стільки ж як у лютому, але на 20% менше, ніж у березні минулого року. При цьому кількість кандидатів, які отримують пропозиції, залишається на рівні 30−32 тисяч на місяць, але кількість пропозицій які отримує один кандидат щомісяця знижується.
Нагадаємо, за даними дослідження Dou, лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).
У березні компанії опублікували на Dou 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. У маркетингу — найбільше вакансій, 543 у березні. У С++ після року негативної динаміки уперше помітне зростання (до 46 вакансій). У Front-end — 265 вакансій в березні — найбільше за минулий рік.
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