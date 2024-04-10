Зарплати у вакансіях знизились. Огляд ринку ІТ-вакансій від Djinni — Finance.ua

Зарплати у вакансіях знизились. Огляд ринку ІТ-вакансій від Djinni Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Зарплати у вакансіях знизились. Огляд ринку ІТ-вакансій від Djinni

За перший квартал 2024 року зарплати у вакансіях senior розробників знизились з $4−5,5 тис. у січні до $3−5 тис. у березні. Такої низької верхньої межі за останній рік ще не було.

Про це свідчать результати дослідження Djinni.

Автори дослідження зазначають, що навіть в традиційно найдорожчій категорії девопсів вилка зарплат у вакансій для сеньйорів знизилась до $3,5−5,5 тис., хоча попередні півроку трималась на рівні $4−6 тис.

Графік: Djinni

Одні з небагатьох категорій, де падіння не сталося — Security, Product Manager та Data Engineer.

Зарплати найнятих досвідчених розробників у березні повернулись до рівня попереднього кварталу — $5 тис. для кандидатів з досвідом 7+ років і $4 тис. для тих, у кого 5−6 років досвіду.

Читайте також Як зміна роботи айтівців впливає на їхні зарплати: результати дослідження

Кандидати з досвідом 3−4 роки в середньому розраховують на 2,5 тисячі, хоча в лютому медіана піднімалась до $3 тис. Схожа ситуація і з розробниками з досвідом 2 роки: у лютому медіанна зарплата піднялась до $1800, але в березні знову впала до $1500.

А от розробники без досвіду зараз навряд чи можуть розраховувати на $500. У лютому і березні їх зарплати впали до $400−450 доларів.

Графік: Djinni

Зменшення зарплат торкнулося не лише розробників. Медіанні зарплати інших технічних кандидатів у першому кварталі 2024 теж здебільшого менші, ніж за той же час 2023.

І тільки в нетехнічних категоріях є +500 для тих, у кого 7 і більше років досвіду. Хоча нетехнічних спеціалістів частіше наймають менш досвідчених.

Графік: Djinni

Наймів на $7 тис. і вище відчутно поменшало. У першому кварталі 2024 їх було лише 38, рік тому — 84.

У дослідженні також вказується, що в березні рекрутери відправили 61 тисячу пропозицій. Це майже стільки ж як у лютому, але на 20% менше, ніж у березні минулого року. При цьому кількість кандидатів, які отримують пропозиції, залишається на рівні 30−32 тисяч на місяць, але кількість пропозицій які отримує один кандидат щомісяця знижується.

Читайте також На що звертають увагу айтівці під час вибору компанії для роботи (інфографіка)

Нагадаємо, за даними дослідження Dou, лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).

У березні компанії опублікували на Dou 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. У маркетингу — найбільше вакансій, 543 у березні. У С++ після року негативної динаміки уперше помітне зростання (до 46 вакансій). У Front-end — 265 вакансій в березні — найбільше за минулий рік.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.