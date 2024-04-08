Хто в українському IT отримує $6 тис. (інфографіка) — Finance.ua

Хто в українському IT отримує $6 тис. (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Хто в українському IT отримує $6 тис. (інфографіка)

Лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Частка високооплачуваних фахівців

У 2021 році зарплата $5000 та більше вважалася в українському ІТ винятковою: у грудні 2020-го лише 7% айтівців могли похвалитися відповідним заробітком. Протягом 2021 року зарплати стрімко зростали, і такий дохід перестав бути чимось незвичайним: наприкінці року вже 18% фахівців отримували від $5000.

Повномасштабне вторгнення росії у 2022 році різко змінило тенденції на ринку праці. Зросла частка айтівців із зарплатою до $2000 (37% у 2022−23 роках проти 34% у 2021-му), і стало менше тих, хто отримував від $2000 до $4999 (44% у 2022−23 роках проти 47% у 2021-му).

Частка фахівців з найвищими зарплатами практично не змінилася: $5000 або більше наприкінці 2021 року отримували 18% фахівців, у 2022-му — 19%, у 2023-му — 18%.

Інфографіка: DOU

Зараз зарплату $6000 вже є високою на українському ІТ-ринку: лише 9% айтівців мають такий або вищий дохід. Від $7000 заробляють 5% айтівців. Фахівці із компенсацією від $10К — рідкість як раніше, так і тепер. У 2021−23 роках тільки 1% усіх айтівців мали такий дохід.

У нетехнічних фахівців інші зарплатні тенденції: попри війну, їхні винагороди зростають.

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За два останні роки частка нетехнічних фахівців, які заробляють до $1000, зменшилася з 32% до 28%, а частка тих, хто заробляє $1000−1999, — з 38% до 36%. Натомість стало більше тих, у кого зарплата стартує від $2000 (36% у 2023 році проти 30% у 2021-му).

Частка нетехнічних фахівців, які заробляють $6000 або більше, дуже низька, хоча теж зросла з 1% до 2% за останні два роки.

Інфографіка: DOU

Хто отримує високу зарплату

98% айтівців із зарплатою від $6000 мають технічні спеціалізації. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-фахівці (9%). Лише 2% айтівців з високим заробітком працюють за нетехнічними спеціальностями. Це здебільшого Product Designers, HR Directors і Chief Marketing Officers.

Великий досвід роботи — необхідна умова, щоб отримувати $6000 на місяць. 62% фахівців, які мають таку зарплату, працюють в ІТ понад дев’ять років, а ще 33% — від п’яти до дев’яти років.

Інфографіка: DOU

Крім досвіду роботи, відіграє роль тайтл фахівця. 89% тих, хто заробляє понад $6000, є Senior і вище. Фахівцям рівня Middle, навіть з досвідом понад п’ять років, набагато важче заробляти від $6000: лише 1% досвідчених мідлів мають таку зарплату порівняно з 24% серед сеньйорів.

Інфографіка: DOU

Майже всі фахівці, які отримують понад $6000, добре володіють англійською: 82% знають її на рівні Upper-Intermediate або Advanced, ще 15% — на рівні Intermediate і лише 2% — нижче від цього рівня.

Що теж впливає на дохід

Правильний вибір компанії може наблизити айтівця до такої зарплати. Найкращі винагороди досвідченим технічним фахівцям Senior+ і з хорошою англійською готові платити стартапи. Найскладніше одержати такі суми в аутсорсингових компаніях.

Зміна роботи теж позитивно впливає на дохід айтівців. 44% техфахівців рівня Senior+ з досвідом від п’яти років та хорошою англійською, які за свою кар'єру попрацювали в п’яти й більше компаніях, отримують понад $6000 — порівняно з 30% серед тих, хто працював у трьох-чотирьох, і 16% серед тих, хто працював в одній-двох компаніях.

Місце проживання спеціаліста зараз відіграє меншу роль, ніж до повномасштабного вторгнення. Якщо у 2021 році у всіх містах-мільйонниках були вищі шанси отримувати велику зарплату, ніж у менших містах, то тепер через масові переїзди фахівців та віддалену роботу такої закономірності немає. Наприклад, у Києві, Львові й Ужгороді близько 10% айтівців отримують більше ніж $6000, тоді як в Одесі таких лише 5%.

Технічні навички та спеціалізація фахівця теж впливають на його дохід.

Найвищі шанси отримувати понад $6000 — у менеджерів високого рівня: CTO, Directors of Engineering, Engineering Managers, CEO та в засновників компаній.

Інфографіка: DOU

Крім них, на такі зарплати можуть розраховувати досвідчені фахівці DevOps / SRE, Data Science / Engineering і розробники. Серед розробників вищі шанси отримувати понад $6000 мають Back-end фахівці й ті, хто найчастіше використовує мови Go і Scala, а також Ruby, Python та Swift.

Шанси на таку зарплату в досвідчених фахівців з QA, менеджерів проєктів (окрім Engineering Managers) та аналітиків доволі низькі — не більше ніж 15%.

Сфера, в якій працює фахівець, має значення. Зараз найкращі зарплатні перспективи у досвідчених техфахівців рівня Senior+, що працюють у сфері Blockchain, Machine Learning та High Load Systems. Близько 40% з них отримують понад $6000.

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