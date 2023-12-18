Кількість вакансій на ІТ-ринку впала до 5-річного мінімуму — дослідження Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Кількість вакансій на ІТ-ринку впала до 5-річного мінімуму — дослідження

На IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%.

Про це свідчать результати дослідження Dou.

«Цього року на jobs.dou.ua опубліковано 49 тисяч вакансій — на 22 тисячі менше, ніж 2022-го. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%», — сказано в повідомленні.

Графік: Dou

Головний тренд: кількість нетехнічних вакансій на сайті зросла — на 15% за рік, технічних, навпаки, зменшилась — на 34%.

Вакансій у маркетингу стало більше на 28% за рік, у продажах — на 37%. Більш ніж у половину зросла кількість вакансій у фінансах, копірайтингу, більш ніж удвічі — у юриспруденції. Виняток — HR і рекрутинг (-38% за рік).

У більшості технічних категорій, навпаки, зниження. У 2023 році було більш ніж уполовину менше вакансій для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science тощо, на 37% менше у DevOps.

Таблиця: Dou

Зменшення кількості вакансій призвело до рекордної конкуренції серед кандидатів. У 2021 році в листопаді на Dou було в середньому 4 відгуки на одну вакансію, торік — уже 17, а цього року — 37.

Проти минулого року більш ніж удвічі зросла кількість відгуків у категоріях QA, Front-end, Java та в багатьох інших технічних. В нетехнічних найбільше у категоріях HR та у Scrum Master.

Опитування про пошуки роботи теж показало не надто втішну картину. Почастішали звільнення айтівців (16% опитаних взимку сказали, що їх звільнили, а восени таких було вже 25%). 42% фахівців бояться втратити роботу.

Але є й позитив. Ті, хто шукає роботу, переважно її знаходять, нехай і дещо довше, ніж раніше (майже половина пошукачів витрачають два місяці й більше).

З цікавого — зрівнялась кількість айтівців у продукті й аутсорсі — їх тепер по 40%. Поки аутсорс потерпає від браку нових клієнтів і замовлень, деякі продуктові компанії почуваються краще і продовжують активно наймати. На продуктові компанії припала майже половина всіх наймів з топ-50 у першому півріччі, хоча загалом топ-50 найбільших ІТ-компаній зменшився на 6 тисяч фахівців

У зарплатах айтівців не було значних змін у першому півріччі. На $100 стали меншими медіанні зарплати сеньйорів, та і загалом є тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців.

Графік: Dou

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