Медіанні зарплати ІТ-спеціалістів знизились на $200−500: аналітика Djinni за вересень — Finance.ua

Медіанні зарплати ІТ-спеціалістів знизились на $200−500: аналітика Djinni за вересень Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Медіанні зарплати ІТ-спеціалістів знизились на $200−500: аналітика Djinni за вересень

Конкуренція на ринку праці в ІТ продовжує зростати: вакансії отримують все більше відгуків, а зарплати найнятих спеціалістів нижчі, ніж минулого року.

Про це свідчить аналітика Djinni.

Станом на початок жовтня, у пошуку на Djinni 92,3 тисячі кандидатів (+ 5% порівняно з попереднім кварталом) і 7 тисяч вакансій (мінус 25% порівняно з останнім кварталом).

Повідомлення про найм

У третьому кварталі 2023 кандидати повідомили про 2,7 тисяч наймів, лише на 7% менше, ніж у попередньому кварталі. Найбільше наймів цього кварталу було в липні, 1130. У серпні і вересні — менше 1000.

44% найнятих кандидатів — це розробники, інші технічні кандидати (наприклад, DevOps, QAs тощо) складають 35%, решта, близько 21%, — нетехнічні спеціальності (наприклад, маркетологи чи дизайнери).

JavaScript залишається найбільшою категорією серед найнятих кандидатів. Топ категорій у наймах — JavaScript (15% повідомлень про найм), QA (8%), Project Manager (6%), .NET (5.5%) і Marketing (5%). Частка .NET і Python розробників відчутно збільшилась за останній квартал, тоді як дизайнерів і PHP розробників стали наймати менше.

Зарплати

Зарплати найнятих у третьому кварталі технічних кандидатів на $200−500 нижчі у порівнянні з третім кварталом 2022. Однак це не стосується кандидатів, які мають 7 і більше років досвіду та тих, хто тільки починає свій шлях.

Інфографіка: Djinni

У щомісячній динаміці, зарплати найбільш досвідчених технічних кандидатів повернулись до рівня $5000 після падіння влітку. Медіанні зарплати найнятих кандидатів з досвідом 5−6 років — стабільно $4K, без досвіду — стабільно $500. А от у кандидатів з досвідом 1−4 роки є незначне падіння.

Інфографіка: Djinni

Зарплати кандидатів з досвідом хоча б 2 роки у порівнянні з 2022-м не змінились для Java, .NET, PHP, та JavaScript і зменшились для Python і Node.js. Єдині дві категорії, де є зростання у зарплатах — це DevOps та Support.

Маркетинг — найбільша категорія у вакансіях

У попередньому кварталі JavaScript вперше за всю історію Djinni опинився на другому місці за кількістю нових вакансій, поступившись категорії Маркетинг. Цього кварталу маркетологів все ще шукають більше, ніж фронтендерів. Для них опублікували 2536 вакансій (на 9% менше, ніж минулого кварталу). Для JavaScript — 1709 (на 30% менше).

Позиції для тестувальників, які в 2021-му місці були третіми за популярністю, зараз аж на 12-му місці, а тестувальників-автоматизаторів — на 13му. Категорія Sales випередила DevOps, PHP і Java і зараз на третьому місці.

Кількість відгуків на одну вакансію

У середньому на одну вакансію у вересні надходило 24,6 відгуки (у серпні було 23,6).

Інфографіка: Djinni

Ринок праці особливо конкурентний для QA спеціалістів, незалежно від рівня досвіду. В середньому вакансії в цій категорії отримують майже 77 заявок кожна. Однак це вже не найбільш конкурентна категорія для кандидатів-новачків. Дизайнери і фронтендери без досвіду відгукуються ще більше.

П’ять найбільш конкурентних категорій незалежно від досвіду — Manual QA, JavaScript, Design, Recruiter і Project Manager.

Через велику кількість відгуків на вакансії, рекрутери відповідають далеко не на всі з них. З відгуків за вересень рекрутери прочитали 61% і відповіли на майже 34%.

На кожні 100 відгуків у вересні кандидати отримували 21 пропозицію.

Інфографіка: Djinni

Категорії, яким рекрутери частіше пишуть першими — Lead Generation, Scala і C++ (майже, Djinni Index для C++ 0.99). Найнижчий індекс у Manual QA. На кожні 100 відгуків вони отримують лише 4 пропозиції від рекрутерів на всіх.

Українські senior розробники хочуть таку ж зарплату, як ті, що знаходяться в Німеччині

Медіанна зарплата в профілі розробника з 5+ роками досвіду в Україні — $5К. Така ж цифра у тих, хто знаходиться в Чехії, Німеччині, Болгарії чи Туреччині. А от у Польщі чи Іспанії розробники хочуть в середньому 5,5К, а у Португалії чи Нідерландах — 6К.

Розробники-мідли в Україні здебільшого дешевші, ніж в інших країнах Європи. Медіанна зарплата кандидатів від 2 до 4 років досвіду — $2,2К. Стільки ж лише в Угорщині, у решті Європи — хоча б $2,5К.

Інфографіка: Djinni

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