Яка середня зарплата на початку ІТ-кар'єри (інфографіка) — Finance.ua
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Яка середня зарплата на початку ІТ-кар'єри (інфографіка)

Особисті фінанси
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З початком повномасштабного вторгнення перша зарплата в ІТ тримається на одному рівні з невеликими коливаннями — в середньому $663 на місяць.
Про це йдеться в дослідженні, що провели EdTech-стартап Mate academy.
Вони підготували аналітичний звіт щодо першої роботи в ІТ junior-спеціалістів та процесу її пошуку.
У 2021 році середня зарплата жінок була вищою з незначним відривом, ніж у чоловіків. На початку 2022 суми порівнялися, далі прослідковувалася динаміка чергування. Втім, перший квартал 2023 відзначився різким розривом, оцінити ж тенденцію вдасться тільки по завершенню року.
Яка середня зарплата на початку ІТ-кар'єри (інфографіка)
Дещо збільшився час на пошук нової роботи. Якщо в першому кварталі 2021 року шлях до отримання офферу тривав 83 дні, то станом на початок 2023 року кандидати витрачали майже на два тижні більше.
На першій роботі junior-спеціалісти в середньому проводять 8 місяців перед тим, як прийняти рішення про зміну компанії.
Яка середня зарплата на початку ІТ-кар'єри (інфографіка)
Пікова кількість необхідних для працевлаштування відгуків на вакансії припала на третій квартал 2022 року — 387 надісланих резюме. Це в понад 5 разів більше, ніж у той самий період 2021. У першому кварталі 2023 року ситуація відносно покращилася, оскільки ринок поступово адаптується — 235 відгуки на вакансії.
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Збільшення спостерігається у кількості компаній, в яких кандидат має пройти етапи співбесіди з рекрутером, тестового завдання та/або технічного інтерв'ю до працевлаштування на першу роботу в ІТ. Якщо в 2021 році оффер отримували від одного з трьох роботодавців, то в 2022 — від одного з семи, а цьогоріч — від одного з шести.
Англійська є обовʼязковою для роботи в ІТ. Найбільша кількість працевлаштованих володіють нею на рівні Intermediate (45%) та Pre-Intermediate (30%), далі — Upper-Intermediate (12%) та Elementary (10%). Найменше випускників з рівнем Advanced — 3%.
Яка середня зарплата на початку ІТ-кар'єри (інфографіка)

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За матеріалами:
Finance.ua
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