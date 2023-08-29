Портрет ІТ-спеціаліста у 2023 — аналітика Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Портрет ІТ-спеціаліста у 2023 — аналітика

Попри війну 66% ІТ-фахівців в Україні заробляють більше, ніж витрачають.

Про це свідчать результати опитування Dou.ua.

Вік. Медіанний вік фахівців, як і раніше, становить 29 років. Понад 80% українських айтівців — це люди до 35 років. ІТ-фахівці, яким за 40, взагалі рідкість: їх всього 5%.

Наймолодші фахівці працюють у Data Science / ML / AI / Data Engineering, Security, EPR/CRM, Customer Success і продажах — їхній медіанний вік 27 років. Найстарші — фахівці з DBA (медіана 38 років), CTO / Director of Engineering (34), DevOps/SRE, сисадміни і техписьменники (32).

Інфографіка: Dou.ua

Стать. Майже три чверті айтівців чоловіки (їх 74%). Проте кількість жінок в ІТ зростає: за рік їх частка збільшилась з 23% до 26%. Попри поширену думку, що жінки в ІТ переважно обіймають нетехнічні посади, 66% з них — це технічні фахівці. Найбільше серед жінок тестувальниць (29%) і розробниць (17%).

Де живуть. Айтівці — міські жителі. 83% фахівців живуть у великих містах; 36% у Києві, 18% у Львові. В інших містах-мільйонниках ІТ-спільноти набагато менші: 6% живуть у Дніпрі, 4% в Одесі, 3% у Харкові.

10% респондентів живуть за кордоном, але планують повернутися в Україну. 35% з них — у Польщі, далі — Іспанія (6%), Німеччина та Португалія (по 5%). Велику частку тих, хто за кордоном, становлять досвідчені фахівці: 50% мають рівень Senior чи вище, а 53% працюють в ІТ понад п’ять років.

Спеціалізації. 86% айтівців, які відповіли на запитання «Портрета» цього року, це технічні фахівці. Майже половина з них розробники (їх 47%). Ще 20% — тестувальники. На третьому місці — РМ (їх 6%). Серед нетехнічних посад в ІТ найпоширенішими є HR/рекрутинг / Learning and Development (це 5% всіх фахівців в ІТ), дизайнери і художники (4%).

Досвід роботи. 70% айтівців мають менше ніж п’ять років досвіду у нинішній спеціалізації. Найбільше досвіду мають фахівці з DBA — 65% з них працюють більше як п’ять років за своєю спеціалізацією, сисадміни (46%), розробники та фахівці з ERP/CRM (36%).

Тайтли. Розподіл фахівців за тайтлами залишився незмінним за рік. Найчастіше це Middle (36%) або Senior (26%). Керівником стати важче, ніж сеньйором — тільки 14% мають рівень Lead/Head/Architect.

Задоволеність зарплатою. 84% айтівців задоволені нинішнім рівнем доходу. $500 — важлива межа в сприйнятті своєї зарплати айтівцями. Менше як $500 сприймається як «мало» — 62% тих, хто заробляє менше як $500, не задоволені своїм доходом. А більше як $500 — це вже непогано: серед тих, хто заробляє від $500 до $1000, 63% вже радше чи повністю задоволені її розміром.

Інфографіка: Dou.ua

Межею, після якої починається «багато», 2023 року є $6000. З цього рівня понад половина фахівців, які його досягли, повністю ним задоволені.

Водночас немає межі, за якою починається абсолютна задоволеність доходом. Серед респондентів, які заробляють більш як $6000, 38% скоріше, але не повністю, задоволені своїм заробітком. Навіть $10 000 не завжди задовольняє фахівців: 28% тих, хто має такий дохід, задоволені ним не повністю.

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Фінансове становище. Фінансове становище айтівців дещо погіршилося через війну: цього року 66% фахівців заробляють більше, ніж витрачають, проти 71% рік тому. Ще 27% витрачають весь дохід і лише 7% витрачають більше, ніж заробили.

Негативний баланс доходів і витрат переважно мають ті, хто заробляє менше ніж $1000 на місяць. Доходу від $1000 на місяць здебільшого вистачає для покриття необхідних витрат. Лише 4% тих, чий заробіток перевищує $1000 на місяць, витрачають більше, ніж заробляють (серед тих, хто заробляє менше як $1000, таких 21%). Більшість фахівців, починаючи з доходу від $1000, навіть можуть заощаджувати.

Інфографіка: Dou.ua

Проте ідеальної суми, якої б вистачило на все, визначити не вдалося. Навіть серед фахівців з доходом від $10 000 на місяць 3% витрачають більше, ніж заробляють.

Сфера, у якій працюють. Основними сферами, в яких працюють українські айтівці, залишаються е-commerce (19%) та фінтех (14%). Поступово зростає частка проєктів у сфері Medtech (9% проти 5% 2020 року). Кількість фахівців, які працюють у проєктах, пов’язаних з Media та Mobile, навпаки, поступово зменшується.

Працевлаштування. ФОП залишається основною формою працевлаштування українських айтівців: так оформлені 81% з них. Проте якщо порівнювати з минулим роком, частка ФОПів зменшилась, а частка гіг-контракторів натомість зросла з 1% до 5%. Продуктові компанії активніше використовують гіг-контракти, ніж аутсорсингові та аутстафінгові: так оформлені 7% співробітників продуктових компаній та по 3% в аутсорсингу та аутстафі. Також в продукті частіше офіційно оформлюють згідно з КЗпП (12% проти 1−2% в аутсорсингу та аутстафі).

Загальний стаж роботи в ІТ. ІТ — молода сфера: 57% фахівців прийшли сюди п’ять чи менше років тому. Старожилів, які пам’ятають долар по 8 працюють в ІТ 10 чи більше років — 20%. Найбільше аксакалів серед CTO і Director of Engineering (69%), DevOps / SRE (38%) і сисадмінів (36%).

Через війну та кризу у світовому ІТ приплив початківців в українське ІТ помітно сповільнився. Лише 4% айтівців вдалося «увійти в ІТ» протягом останніх 12 місяців (торік новачків було 6%, а 2021 року — 11%). Найпопулярніші спеціалізації серед новоприбулих — розробка (39% тих, хто почав працювати в ІТ протягом останнього року), QA (26%), аналітика (6%) і PM (5%).

Плани змінити роботу. Війна і криза не вплинули на наміри фахівців щодо пошуку кращих варіантів. Цього року планують змінити роботу 18% айтівців (2020 року таких було 20%). Більшість фахівців не мають таких планів (52%) або ще думають (30%).

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