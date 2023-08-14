Кандидатів у 9 разів більше, ніж вакансій: експертка розповіла, як змінився ІТ-ринок під час війни — Finance.ua

Кандидатів у 9 разів більше, ніж вакансій: експертка розповіла, як змінився ІТ-ринок під час війни Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Кандидатів у 9 разів більше, ніж вакансій: експертка розповіла, як змінився ІТ-ринок під час війни

Наразі кандидатів в 9 разів більше, ніж вакансій онлайн.

Про це повідомила Data Analyst в Djinni Олена Руденко в коментарі dev.ua.

За її словами, до повномасштабного вторгнення з лютого по вересень 2021 року, вакансій було більше, ніж кандидатів на Djinni.

«Був такий солодкий період для розробників. Кандидатам всі писали, вони отримували пропозиції пачками, могли знайти собі роботу за один день і міняти кожній пів року», — згадує вона.

Зараз зворотна ситуація — кандидати пишуть сотнями відгуків на вакансії. Крім того, кандидати з 10 річним досвідом відгукуються на вакансію, де вимагається 3.

За підрахунками Руденко, 60% відгуків від кандидатів, у яких є 5 плюс років досвіду, подається на вакансії, де вимагається менше.

В липні поточного року всі вакансії становили приблизно 60% від опублікованих в липні 2021 року.

Яка ситуація в продуктових компаніях

Вакансії від продуктових компаній просіли не так сильно. Якщо говорити про продуктові компанії, то цей показник становить близько 90%, включно з іноземними компаніями. Тобто вони майже повернулися на рівень, який вона бачила до повномасштабного вторгнення. Не все стабільно йде в гору, але відносно стабільніше, ніж в аутсорсерів.

Робота для початківців

За словами аналітикині, джунів в онлайні на порталі близько 20%. Цей показник збільшився з початку війни, але, не лише завдяки тим, хто хоче увійти в ІТ. «В онлайні ростуть всі», — говорить Олена.

Для джунів на порталі зараз дуже мало вакансій. Для тих, хто хоче увійти в індустрію після курсів, зовсім без досвіду, або з мінімальним, з понад 9000 вакансій, на порталі лише 500. А відгуків дуже багато. На окремі посади, наприклад, QA і контент, такі вакансії отримають від 1000 до іноді 2000 відгуків.

Олена радить початківцям продовжувати відгукуватись, але робити це персоналізовано і намагатись виділитись, як у відгуках, так і в профілі.

Зарплати

Як говорить аналітикиня, в зарплатах глобального падіння немає. Зарплатна вилка у технічних вакансіях, особливо в порівнянні з кінцем 2021 року, трошки присіла, але не для всіх однаково.

Крім того, зарплата в наймах, тобто зарплатні очікування в профілі кандидатів, теж мають тенденцію до зниження, в середньому на $300−500 в залежності від вікових категорій та досвіду.

Іноземні компанії

Вакансій «Тільки з Європи» не більше 10% на порталі. Решта вакансій підходять до України. І, власне, вакансії там, де тільки Україна, близько половини.

Іноземні замовники шукають через Djinni в основному працівників на ремоут. Олена зазначила, що немає перевірених даних про те, чи відмовляють закордонні компанії українським фахівцям. Але є одиниці таких компаній, які хочуть в команду саме українців.

Загальні тенденції

Серед загальних тенденцій відчувається, що зараз наймають досвідченіших спеціалістів за менші гроші. На це впливає велика конкуренція.

Крім того, вперше за всю історію Djinni, технічні позиції поступились за зарплатними критеріями продажникам та маркетологам.

«Всі були б раді, мабуть, наймати програмістів, але просто нема за що», — говорить аналітикиня.

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