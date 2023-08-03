Вакансій для ІТ-фахівців стало більше. Яку роботу пропонують і де найбільша конкуренція — Finance.ua

Вакансій для ІТ-фахівців стало більше. Яку роботу пропонують і де найбільша конкуренція Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Вакансій для ІТ-фахівців стало більше. Яку роботу пропонують і де найбільша конкуренція

У липні на jobs.dou.ua було опубліковано 3807 вакансій. Це на 245 більше, ніж у червні. Рекордна кількість вакансій за цей рік у кількох нетехнічних категоріях — Finances, Marketing, SEO, Support.

Про це повідомляє Dou.ua.

Графік: Dou.ua

«Якщо порівняти липень 2023-го з липнем минулого року, то нині значно більше вакансій у Finances, Marketing. Але на понад 50% менше можливостей у таких популярних категоріях, як QA, Java, Node. js, Front-end тощо. У липні, якщо порівнювати з червнем 2023-го, позитивну динаміку показали 25 категорій, 14 — негативну, а 5 залишилися на тому ж рівні», — зазначають аналітики сайту.

Таблиця: Dou.ua

Більшість технічних категорій виглядає стабільно. Дещо пожвавилась кількість вакансій у Flutter, Scala, iOS, DBA, Engineering Manager, ERP/CRM, Security, але Ruby досі має чітку негативну динаміку.

Серед нетехнічних категорій декілька мають рекордну кількість вакансій за цей рік: Finances (81), Marketing (428), SEO (54), Support (131).

Найбільша кількість вакансій нині доступна в Києві та на ремоуті

У липні на DOU було на 107 вакансій більше у Києві. З квітня поступово зростає кількість позицій у Вінниці (179 у липні). Також за місяць трохи додалося вакансій на віддалену роботу (+129).

Графік: Dou.ua

Нині на DOU найбільше вакансій для Middle-фахівців. Понад тисяча в категоріях «3−5 років досвіду», «1−3 роки досвіду». У липні незначно зросли всі категорії, окрім вакансій для початківців без досвіду.

У липні компанії шукали значно більше маркетологів з досвідом 1−3 роки (+45 вакансій) і сейлзів (+27). Серед найдосвідченіших фахівців найбільш затребувані нині Java, .NET і Python. Для менш досвідчених традиційно більше нетехнічних вакансій.

Середня кількість відгуків на вакансію на рівні 26,69.

Графік: Dou.ua

У липні конкуренція серед QA загалом дещо знизилася до 98 відгуків на вакансію, проте активність тестувальників-початківців, навпаки, зросла (зі 189,3 відгуку на вакансію у червні до 243 у липні).

Зменшилася і середня кількість відгуків на вакансії для Data Science (до 11,9 у липні, пік був у квітні — 18,9 відгуку), ERP/CRM (10,4) тощо.

Серед технічних посад є низка таких, які мають у липні рекордну конкуренцію за останні три роки: Design (у середньому 47,7 відгуку на вакансію), Product Manager (26,2), DevOps (10,7), Architect (5).

Читайте також За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження

З-поміж нетехнічних посад рекордну конкуренцію має категорія HR (у середньому 63,3 відгуку на вакансію у липні). І дещо знизилась кількість відгуків Support (18,6) і Sales (13,1).

Якщо розглянути окремі технології, рекордну кількість відгуків за останні три роки має Front-end — 112,8 у липні. Зросла конкуренція і серед досвідчених кандидатів (5+ років досвіду — рекордні 69,4 відгуку на вакансію), і серед початківців. Кількість відгуків кандидатів Front-end з досвідом до року різко збільшилася з 202 у червні до 507,4 у липні.

Рекордну конкуренцію за останні три роки показують і технічні категорії Android (28,4 відгуку на вакансію у липні), Ruby (17,8), PHP (15,1), С++ (9,28). Натомість у липні дещо знизилась середня кількість відгуків на вакансію React Native (50,6 після різкого зростання в червні), iOS/macOS (20,3 після піку у квітні) та інших.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.