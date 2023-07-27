Скільки заробляють українські PM, DevOps, Data Scientists та інші айтівці (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські PM, DevOps, Data Scientists та інші айтівці (інфографіка) Сьогодні 13:08 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські PM, DevOps, Data Scientists та інші айтівці (інфографіка)

DOU представив третю статтю літнього циклу 2023 року — про зарплати фахівців, які працюють в українському ІТ: менеджерів проєктів, фахівців з HR, рекрутингу, навчання, аналітиків, дизайнерів, DevOps/SRE, Data Science та інших.

Про дослідження. Цього разу анкету, окрім розробників і тестувальників, заповнили 4614 технічних і нетехнічних фахівців, які працюють в українському ІТ. В опитуванні брали участь як айтівці, які нині перебувають в Україні (їх 4155), так і ті, хто виїхав за кордон після початку повномасштабної війни, але планує повернутися (459 фахівців). Дані 294 спеціалістів, які живуть за кордоном і не планують повертатися, не враховані.

Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»), а для аналізу рівнів зарплати використовується медіана.

Портрет учасників опитування

Найчисленнішими спеціалізаціями в українському ІТ, окрім розробки й тестування, залишаються менеджмент проєктів (6% українських айтівців), HR/рекрутинг/навчання (5%), аналітика та дизайн (по 4%), а також DevOps (3%).

42% з цих ІТ-фахівців — жінки. Найбільше жінок у HR, рекрутингу та навчанні (90%), Customer Success (71%), серед технічних письменників (69%), у маркетингу та PR (63%), а також у продажах і розвитку бізнесу (62%).

Зменшилася частка новачків: тільки 4% почали працювати в ІТ протягом останнього року (у грудні 2022 року таких було 8%). 7% почали працювати за нинішньою ІТ-спеціалізацією рік чи менше тому.

Найбільше новачків нині серед HTML-кодерів (15% з них працюють менше ніж рік за цією спеціалізацією), фахівців з продажів (14%), з безпеки, Customer Success і ERP/CRM (по 11%), фахівців з підтримки користувачів (10%).

Медіанні зарплати: динаміка

Продовжують зростати зарплати у найдосвідченіших фахівців з менеджменту проєктів. У другій половині 2022 року помітно більше стали заробляти Product Managers, у першому півріччі 2023-го — Delivery Managers (+$400, до $4900).

Після падіння на початку повномасштабного вторгнення вже рік зростає медіанна зарплата Data Scientists: +$520 (до $3020) за останні пів року. Підвищення пов’язане зі збільшенням частки фахівців рівня Senior і зменшенням кількості фахівців рівня Junior. Можливо, через припинення наймання початківців і завдяки просуванню кар'єрними сходами айтівців з досвідом.

З’явилася тенденція до зростання зарплат фахівців з маркетингу (+$110, до $1500).

Зарплати аналітиків, дизайнерів, фахівців з HR, рекрутингу та навчання, як і спеціалістів з підтримки, без значних змін з початку повномасштабної війни.

Зарплати за посадами

У першому півріччі 2023 року найбільша медіанна зарплата у Director of Engineering: $7300 (+$800 за пів року). Зарплати цих фахівців відновилися після падіння через початок повномасштабного вторгнення і вже перевершили рівень грудня 2022 року.

На другому місці Engineering Manager з компенсацією у $6500, що відповідає медіанній зарплаті System Architect. Дещо нижча медіана у СТО ($5500).

До найбільш оплачуваних ІТ-фахівців належать також досвідчені спеціалісти з менеджменту проєктів: Delivery Managers ($4900), Program Managers ($4725). Їхні зарплати відповідають медіанним зарплатам СЕО невеликих компаній ($4700).

Серед найоплачуваніших ІТ-спеціалістів, які не мають керівної функції, DevOps ($3500) і SRE ($4000), Data Engineers ($3500), DBA-фахівці ($3200).

Найнижчі зарплати традиційно у сисадмінів ($1100), спеціалістів з підтримки користувачів ($1000) і HTML-кодерів ($900).

Data Science

У першій половині 2023 року дещо знизилися зарплати сеньйорів: -$200, до $5650, у Senior Data Engineer; -$850, до $4250, у Senior Data Scientist.

Зарплати джуніорів і мідлів майже не змінилися. Медіанна зарплата Junior — $1023, Middle — $2850.

Помітно змінилася структура фахівців з Data Science: стало менше початківців. Частка інтернів і джунів впала з 26% у грудні 2022 року до 17% сьогодні, натомість зросла кількість Middle і Senior+.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security

Зарплати фахівців зі SRE та DBA продовжують зменшуватися. У SRE падіння на $122 за останні пів року та на $700 за рік. У DBA -$600 за пів року й -$650 за рік.

Також стали отримувати менше спеціалісти зі Security (-$453, до $1897). Причиною може бути більша кількість новачків у цій спеціалізації: якщо в грудні 2022 року 7% фахівців мали менше ніж рік досвіду в цій сфері, то в червні 2023 року вже 11%.

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Зарплати DevOps залишаються на високому рівні та перевищують зарплати розробників: $1300 у Junior (+$100 за пів року), $2800 у Middle і $5500 у Senior.

Зарплати сисадмінів дещо зросли за пів року: +$100, до $1100. Це відповідає медіанній зарплаті мідлів. Початківці можуть розраховувати на зарплату в $800, сеньйори — на $1423.

Director of Engineering, CTO

Медіанні зарплати технічних фахівців С-level мають тенденцію до зниження: медіана в червні 2023 року $6000 проти $6275 в грудні 2022-го.

Падіння відбулося в зарплатах СТО: $5500 проти $6650. Це простежується як в аутсорсингових, так і в продуктових компаніях.

Медіанна зарплата Director of Engineering, навпаки, зросла на $800, до $7300. Це відбулося завдяки збільшенню медіанної зарплати в продуктових компаніях.

Медіанна зарплата технічних фахівців С-level в стартапах теж збільшилася за пів року на $1000 і становить $7200 проти $6000 у всіх компаніях загалом. Проте кількість анкет не дуже велика (19), тому до цих змін треба ставитися з обережністю.

HR

Зарплати HR-директорів майже не змінилися за пів року: +$39, до $3039.

Продовжує зростати медіанна зарплата Talent Acquisition Managers: +$350 за рік (до $2300). Також HR Business Managers стали отримувати більше: за пів року +$280 (до $2200).

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Зарплати рекрутерів, HR-менеджерів і People partners / Happiness managers, навпаки, останній рік поступово знижуються: у рекрутерів за рік -$145 (до $1000), у HR-менеджерів -$100 (до $1200), у People partners / Happiness managers -$165 (до $1335).

Поступово зростають зарплати початківців у рекрутингу: у Talent Researchers/Sourcers +$150 за рік, до $700.

Project Management

За пів року помітно зросла медіанна зарплата Delivery Managers: +$400, до $4900. Переважно в аутсорсингових і аутстафінгових компаніях. У цих компаніях більше стали отримувати і Project Managers.

Зарплати Product Managers після різкого зростання в другому півріччі 2022 року залишилися на тому ж рівні.

В інших посадах з менеджменту проєктів відбувається невелика корекція медіанних зарплат упродовж року, без чітких тенденцій до зростання чи падіння.

Business, System, Data Analyst

Зарплати System Analysts продовжують зростати. За останні пів року вони збільшилися на $250 (до $2250), а за рік вийшло на $750.

Медіанна зарплата Product Analysts, навпаки, знизилась на $650 за пів року, до $1900, проте це пов’язано зі збільшенням частки фахівців рівня Junior.

Протягом першого півріччя 2023 року в продуктових компаніях зростали зарплати Business Analysts (на $400, до $1900) і BI Analysts (на $225, до $1825).

Designer

Медіанна зарплата 2D Artists продовжує знижуватися: -$100 за останні пів року та -$150 за останній рік, до $1100.

На $150 до $1150 за півроку зросла медіанна зарплата Graphic / Video Designers.

Зарплати фахівців з UI/UX-дизайну після зростання в другій половині 2022 року повернулися до торішнього рівня (-$250 за пів року, до $1600). Тенденція до зниження зарплат цих фахівців простежується в компаніях усіх типів і розмірів.

Marketing

Після падіння в другому півріччі 2022 року зросли медіанні зарплати багатьох фахівців у маркетингу: у Digital Marketing Managers +$490 (до $1775), у Employer Brand Managers +$325 (до $1675), у Marketing Managers +$325 (до $1525). Продовжують більше отримувати копірайтери: +$225 за пів року, до $1525.

Зросла медіанна зарплата мідлів (+$200, до $1400), сеньйорів (+$200, до $2000) і тимлідів (+$425, до $2350). Водночас зменшилася компенсація у фахівців рівня Head (-$850, до $2550), а також їхня кількість.

Customer Success, Sales Manager, Support

Медіанні зарплати фахівців з Technical Support дещо вищі, ніж у Customer Support ($1100 проти $1000). Початківці в Technical Support отримують $800, фахівці рівня Middle — $1325, Senior — $1575. У Customer Suppport інтерни і джуніори можуть розраховувати на $500−600, мідли і сеньйори — $1000.

Медіанні зарплати фахівців з продажів не змінилися за останні пів року. У Customer Success -$100, до $1200.

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