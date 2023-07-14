Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де зарплати QA найвищі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де зарплати QA найвищі (інфографіка) 14.07.2023, 10:33 — Технології&Авто

Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де зарплати QA найвищі (інфографіка)

У травні-червні 2023 року DOU опитали 2927 українських тестувальників щодо їх зарплат.

90% респондентів сьогодні живуть в Україні, 10% виїхали за кордон через війну, але планують повернутися. 161 опитуваних, які живуть в інших країнах, не планують повертатися, тому їх відповіді не були враховані.

Медіанні зарплати чоловіків і жінок. Як свідчить опитування, медіанні зарплати жінок, які спеціалізуються в Automation чи General QA, нижчі, ніж у чоловіків: $2800 проти $3200 в Automation QA і $2500 проти $3000 в General QA. Зарплати фахівців і фахівчинь з Manual QA не відрізняються — $1500. Різниця в медіанних зарплатах чоловіків і жінок в Automation QA і General QA передусім пов’язана з більшим досвідом роботи чоловіків.

Найвищі зарплати за містами

За результатами опитування, найвищі зарплати у тих фахівців, які тимчасово живуть за кордоном, — $2500. Далі — Чернівці ($2400), Київ ($2200) і Львів ($2000). У Києві медіанні зарплати у всіх QA-спеціалізаціях вищі, ніж в інших містах. У Львові зарплати Manual QA дещо вищі за середній у містах рівень ($1600 проти $1500).

За спеціалізацією

Зарплати Senior в Automation QA продовжують зростати: +$100 за пів року, до $4500. Зарплати джунів і мідлів повернулися на торішній рівень: у джунів +$150, до $1050, у мідлів -$100, до $2500.

Продовжують підвищуватися зарплати досвідчених General QA: +$100 у Senior, до $3400, +$25 у Team Leads, до $3650. Зарплати джунів і мідлів повернулися до торішнього рівня після падіння в грудні 2022 року.

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Зарплати досвідчених Manual QA не змінилися. Медіанні зарплати джунів і мідлів дещо зменшилися: -$100, до $1600, у мідлів, -$50, до $750, у джунів.

За мовами програмування

Фахівці з TypeScript, як і пів року тому, мають одні з найвищих зарплат. Їхня середня компенсація продовжує зростати: $3350 сьогодні проти $3000 пів року тому й $2750 рік тому.

Далі за рівнем зарплат йдуть фахівці з Java ($2838) і C#/.NET ($2750). Дещо нижчі зарплати у тих, хто працює з Python ($2500) і JavaScript ($2220).

Найнижчі зарплати у тестувальників, які не використовують жодну мову програмування, — $1500.

За типом компанії

Аутстафінгові компанії залишаються найпривабливішим місцем роботи для QA-фахівців з погляду зарплат: медіанна компенсація тестувальника тут становить $2500 проти $2000 в середньому за всіма компаніями. Висока медіанна зарплата в аутстафінгових компаніях зумовлена серед іншого високою часткою фахівців з Automation QA, які тут працюють (33% проти 20% в усіх компаніях загалом).

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Зарплати в продуктових компаніях наближаються до зарплат в аутстафінгу, проте через високу частку фахівців з Manual QA тестувальники у продуктових компаніях заробляють $2000 проти $2500 в аутстафінгу.

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MMR За матеріалами:

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