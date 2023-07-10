Скільки заробляють українські розробники — Finance.ua
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Скільки заробляють українські розробники

Особисті фінанси
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Скільки заробляють українські розробники
Скільки заробляють українські розробники, Фото: freepik.com
Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік практично не змінюється. Медіанна зарплата розробників в Україні незначно зросла в першому півріччі 2023 року: $3435 (+$35 до грудня 2022 року).
Про це свідчать дані опитування Dou.ua.

Портрет учасників опитування

91% опитаних розробників (6021 фахівець) нині в Україні, 9% (584 фахівці) — за кордоном, але планують повернутися.
Міграція розробників по Україні переважно зупинилася: у Києві зараз живуть 37% тих, хто в Україні (у грудні — 36%), у Львові — 20% (у грудні 21%). Окрім Києва та Львова, 6% розробників мешкають у Дніпрі, по 4% — в Одесі, Вінниці та Івано-Франківську. В Харкові, як і пів року тому, 3% розробників.
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Медіанний вік українських розробників збільшився на рік і становить 29 років проти 28 років у грудні 2022 року. Це, як і зменшення кількості інтернів, може бути показником сповільнення входження нових спеціалістів в українське ІТ.
Більшість українських розробників, як і раніше, мають тайтл Middle (37%) і Senior (32%). Близько 35% мають 3−5 років досвіду в розробці, ще 36% — понад 5 років.
Скільки заробляють українські розробники
JavaScript поступово втрачає свої позиції в розробці: основною мовою її назвали 19% розробників проти 21% пів року тому. TypeScript, навпаки, збільшує свою вагу: нині це основна мова для 17% розробників (у грудні 2022 року — для 16%, а рік тому — для 14%). JavaScript і TypeScript є основними мовами для Front-end фахівців: 53% з них найчастіше використовують JavaScript, а 43% — TypeScript.
На третьому місці за частотою використання — C# / .NET, це основна мова для 14% розробників. Частіше за інші мови її обирають Full Stack фахівці: для 25% з них це основна мова.
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Далі йдуть Java (12% назвали основною мовою) і PHP (8%). Їх теж поступово стають менше використовувати, хоча Java залишається основною мовою для 27% Back-end розробників.
Частка розробників, які найчастіше послуговуються Python, стабільна і становить 7%. Найчастіше її обирають Back-end спеціалісти: для 13% з них це основна мова.
Фахівці з мобільної розробки віддають перевагу Kotlin (для 33% це основна мова) і Swift (28%).

Медіанні зарплати

Медіанна зарплата розробників в Україні незначно зросла в першому півріччі 2023 року: $3435 (+$35 до грудня 2022 року). Отже, медіанна зарплата розробника вже рік майже не змінюється.
Скільки заробляють українські розробники

За посадами

У 2023 році припинилося зростання зарплат досвідчених розробників, яке відбувалося після початку повномасштабного вторгнення. В першому півріччі 2023 року навіть трохи зменшилися медіанні зарплати розробників рівня Senior (-$100, до $4900) і Tech Lead (-$375, до $5500, повернувшись на рівень літа 2022 року). Не набагато підвищилися лише зарплати тимлідів (+$100, до $5200).
Скільки заробляють українські розробники

За досвідом роботи в ІТ

Розробники з менш ніж річним досвідом роботи можуть розраховувати на $500−700 на місяць. Значне збільшення зарплат починається з другого року роботи, і найактивніше компенсацію підвищують у перші вісім років. Після цього значного зростання медіанних зарплат зі збільшенням досвіду вже не спостерігається.
Скільки заробляють українські розробники

За містами

Найвищі медіанні зарплати у розробників, які виїхали за кордон, але планують повернутися в Україну, — $4500.
Уперше з початку повномасштабного вторгнення Київ випередив Львів за медіанними зарплатами розробників: $3750 проти $3725. Це може бути ознакою поступового повернення айтівців до Києва, адже більш досвідчені фахівці частіше виїжджали зі столиці з початком повномасштабної війни.
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Середні зарплати розробників рівня Senior+ у Києві дещо вищі, ніж у Львові, у той час як зарплати джунів і мідлів не відрізняються.

За спеціалізацією

Найвищі медіанні зарплати, як і пів року тому, у Back-end розробників, — $3800. Зарплати фахівців різних рівнів практично не змінилися, крім як у Middle, де вона зменшилася на $50, до $2800.
Помітно зменшилася медіанна зарплата фахівців з Mobile-розробки: -$275, до $3475. Однак ця спеціалізація залишається на другому місці за рівнем зарплат після Back-end розробки. Зменшились зарплати досвідчених Mobile-розробників: -$150 (до $2550) у мідлів та -$100 (до $4900) у сеньйорів.
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Медіанна зарплата Full Stack фахівців не змінилася — $3200, хоча з’явилася тенденція до її зменшення: у джуніорів -$20 (до $980), мідлів -$25 (до $2475), сеньйорів -$50 (до $4750).
Зарплати Front-end спеціалістів теж потроху зменшуються: у джуніорів -$30 (до $950), сеньйорів -$50 (до $4750).
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За матеріалами:
Dou
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