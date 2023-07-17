За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження

IT-спеціалісти з Харкова можуть купити квартиру на вторинному ринку вдвічі швидше, ніж колеги з Києва.

Про це свідчать дані дослідження сервісу оренди та купівлі житла LUN у поєднанні з літнім зарплатним опитуванням DOU , проведеного серед IT-спільноти.

Згідно з його результатами, всього лише рік (тут і далі мається на увазі використання 100% заробітної плати, — ред.) знадобиться Senior-розробнику, що працює у Києві, щоб купити там однокімнатну квартиру. На таке ж житло Middle-спеціалісту потрібно заробляти 22 місяці, а Junior-розробнику — майже 5 років або 58 місяців, якщо бути точними.

Схожа ситуація для айтівців у Львові. Для придбання однокімнатної квартири на місцевому ринку вторинки Senior має відкласти ті ж повноцінні 12 заробітних плат, як і колеги зі столиці. А от Middle назбирає на житло у Львові на місяць швидше, ніж їхні столичні колеги — 21 зарплата. Junior зможе купити однокімнатку за 55 місяців.

Набагато швидше вдасться зібрати на житло ІТ-працівникам з Одеси. Ціна однокімнатного житла на вторинці Одеси для Senior-фахівця еквівалентна 9 зарплатам. Middle має відкласти 16 повноцінних зарплат, а місцеві Junior витратять на квартиру трохи більш ніж три роки своєї кар'єри — 39 місяців, якщо бути точними.

Такий самий час знадобиться і спеціалістам із Дніпра — тут айтівцям теж треба 9 зарплат, аби мати змогу купити однокімнатну квартиру.

Найшвидше на однокімнатку в своєму місті назбирає Senior з Харкова — йому знадобиться 6 зарплат.

Порівняння з іншими країнами

За даними The Financial Times, у середньому в США у 2023-му році сім'ї для купівлі домівки потрібно 7,58 річних доходів.

У Великій Британії в середньому потрібно 9 річних доходів для купівлі домівки.

Згідно з даними сервісу Numbeo, у Лісабоні для покупки житла потрібно відкласти 19 річних доходів сім'ї.

«Для українських ІТ-шників терміни накопичення на житло виглядають неймовірно швидкими, у порівнянні з наведеними вище світовими реаліями». — резюмували у ЛУН.

Кредити можуть знадобитися у різних ситуаціях, коли людина потребує фінансової підтримки. Через повномасштабну війну чимало українців залишилися без роботи та зарплати. Саме у такі моменти громадян виручають кредити. Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що відбувалося і відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це дізнавайтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Реєстрація за посиланням нижче:

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