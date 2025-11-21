0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як користуватись електроприладами після появи світла (поради ДТЕК)

Особисті фінанси
356
Як користуватись електроприладами після появи світла (поради ДТЕК)
Як користуватись електроприладами після появи світла (поради ДТЕК)
Останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. То ж в ДТЕК нагадали, що після ввімкнення світла важливо навантажувати мережу поступово, щоб вона витримала.
Читайте також
Про це йдеться в повідомленні чат-боту ДТЕК Київські електромережі.
«Після повернення світла система дуже вразлива: якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження й нові аварії. Це означає ще більше часу без світла»,
сказали в компанії.

  • Порада
Спочатку треба вмикати лише необхідні непотужні прибори. Наприклад — холодильник, зарядки, світильники.
Потім варто зачекати 30 хвилин, перш ніж увімкнути потужний прилад (пральну машину, обігрівач, бойлер).
До того ж цю техніку слід використовувати по черзі.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Київ створює систему енергостійкості об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків. Зокрема, йдеться про будівництво міні-ТЕЦ, шість з яких планують запустити вже до кінця цього року. Ці об’єкти матимуть захист 2-го рівня.
Як розповів мер Києва Віталій Кличко, це унікальний проєкт з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України.
Як раніше повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, росіяни б’ють не лише по станціях, а й по мережах, що передають енергію, внаслідок чого виникають проблеми з транспортуванням енергії від працюючих атомних станцій.
У ДТЕК уточнили, що Хмельницька та Рівненська АЕС ще з початку листопада знизили генерацію, а після нової атаки 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію. Південноукраїнська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems