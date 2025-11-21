Як користуватись електроприладами після появи світла (поради ДТЕК) Вчора 15:15 — Особисті фінанси

Як користуватись електроприладами після появи світла (поради ДТЕК)

Останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. То ж в ДТЕК нагадали, що після ввімкнення світла важливо навантажувати мережу поступово, щоб вона витримала.

Про це йдеться в повідомленні чат-боту ДТЕК Київські електромережі.

«Після повернення світла система дуже вразлива: якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження й нові аварії. Це означає ще більше часу без світла», сказали в компанії.

Порада

Спочатку треба вмикати лише необхідні непотужні прибори. Наприклад — холодильник, зарядки, світильники.

Потім варто зачекати 30 хвилин, перш ніж увімкнути потужний прилад (пральну машину, обігрівач, бойлер).

До того ж цю техніку слід використовувати по черзі.

Нагадаємо, Київ створює систему енергостійкості об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків. Зокрема, йдеться про будівництво міні-ТЕЦ, шість з яких планують запустити вже до кінця цього року. Ці об’єкти матимуть захист 2-го рівня.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, це унікальний проєкт з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України.

Як раніше повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, росіяни б’ють не лише по станціях, а й по мережах, що передають енергію, внаслідок чого виникають проблеми з транспортуванням енергії від працюючих атомних станцій.

У ДТЕК уточнили , що Хмельницька та Рівненська АЕС ще з початку листопада знизили генерацію, а після нової атаки 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію. Південноукраїнська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення.

