Чому відключення світла стали довшими — пояснення ДТЕК та Yasno

Енергетика
Останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень — передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче.
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Чому відключень так багато

За його словами, росіяни б’ють не лише по станціях, а й по мережах, що передають енергію, внаслідок чого виникають проблеми з транспортуванням енергії від працюючих атомних станцій.
  • 7 областей були під ударами;
  • 3 АЕС через пошкодження мереж знизили потужність;
  • 2 АЕС із початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію;
  • 1 АЕС втратила частину зовнішнього підключення.
У ДТЕК уточнили, що Хмельницька та Рівненська АЕС ще з початку листопадла знизили генерацію, а після нової атаки 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію. Південноукраїнська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення.
«У результаті маємо 4 реактори з 9, які працюють на зниженій потужності. Сюди ж додається необхідність проводити ремонтні роботи на низці ліній. А з огляду на похолодання навантаження на енергосистему лише зростає», — написав Коваленко.
Через зниження температури споживання електрики зросло, а енергосистема відчуває додатковий тиск.
Водночас Коваленко запевнив, що енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше, але з кожним обстрілом ситуація погіршується.
Раніше ми повідомляли, що за словами глави «Укренерго» Віталія Зайченка, наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень світла через сильні морози не прогнозується. Однак у зв’язку з ворожими атаками варто готуватися до різних варіантів.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
