Які будинки найкраще утримують тепло

Нерухомість
Які будинки найкраще утримують тепло
Які будинки найкраще утримують тепло
Енергоефективність будинку — це надзвичайно важливо. Адже це здатність приміщення утримувати тепло. Які будинки найкраще підходять, аби зберегти тепло — розповідаємо далі.
Експерт із енергетичних питань, професор Геннадій Рябцев зазначив, що найбільш енергоефективними є будинки, де товсті стіни. Наприклад, так звані «сталінки».
«Власне кажучи, і до побудови „сталінок“ є будинки, що можуть бути в хорошому стані. Наприклад, наприкінці 80-х та 90-х років минулого століття однозначно була погана ситуація, а, умовно кажучи, в 50-х роках і до того часу — хороша», — зазначає Рябцев.

Що важливо враховувати

Експерт наголошує, що головне, аби будинок був побудований відповідно до стандартів. Тоді він буде достатньо енергоефективним.
Також важливо, щоб житло доглядалось, зокрема:
  • проводився ремонт стелі;
  • були встановлені якісні склопакети, а також — двері.
Експерт також зауважує, що, те, скільки будинок зможе «триматися» при відсутності опалення залежить, і від інших факторів. До прикладу, температури приміщення.
«По-перше, все залежить від того, якою температура була всередині приміщення. А по-друге, чи прогріті стіни в цьому приміщенні. І по-третє, якою є температура повітря. Крім того, треба ще розібратися, що саме означатиме припинення опалення: порозривалися мережі через те, що замерзла вода в системі, чи просто знижена температура теплоносія», — наголосив Рябцев.

Як покращити енергоефективність будинку

Енергетичний експерт Андрій Закревський вказує, що старі будинки потребують термомодернізації. Йдеться про житло, якому щонайменше 20 років.
Термомодернізація — комплекс заходів, який застосовується для підвищення енергоефективності.
«Якщо говорити про стандартні українські багатоповерхівки, наприклад „хрущовки“ та інші, то останнім часом чимало людей роблять термомодернізацію будинку. І відбувається саме повна термомодернізація будинку, а не лише окремої квартири», — наголошує фахівець.

Що ще важливо знати, аби ця зима пройшла легко

  • Експерти зазначили, що найгірше тримається тепло у панельних багатоповерхівках. Йдеться про ті будинки, які збудовані переважно в кінці 80-х та 90-х років.
  • При виборі будинку для найкомфортнішого життя, важливо враховувати, що не всі сучасні будинки добре тримають тепло. Адже деякі з них збудовані так, аби їх найшвидше реалізовувати.
  • Якщо ви хочете обрати будинок найкращої якості, зверніть увагу на період, коли діяли державні будівельні норми та правила. Вони були скасовані у період 2014 — 2016 років.
За матеріалами:
Телеканал 24
