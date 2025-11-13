Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли
В Україні продовжують обмежувати споживання електроенергії через руйнування, викликані російськими атаками. Втім, ситуація в енергосистемі протягом кількох тижнів може значно покращитися.
Про це в етері національного телемарафону «Єдині новини» розповів голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.
Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему, —
наголосив Зайченко.
Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів.
«Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі», — додав Зайченко.
Чому обмежують споживання світла
Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.
Тоді під час обстрілу постраждали енергооб’єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго.
Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:
- на Полтавщині;
- на Харківщині;
- та на Сумщині.
У Сумах були знеструмлені кілька об’єктів водоканалу: містяни відчували перебої в електропостачанні.
На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності.
У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття.
Поділитися новиною
Також за темою
Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли
На танкерах у світовому океані накопичився мільярд барелів нафти
ICC Ukraine закликало НКРЕКП знизити тариф на передачу електроенергії
Чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла
Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України
Німеччина відмовляється від російського газу: Берлін знайшов спосіб розірвати контракт