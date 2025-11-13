0 800 307 555
Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли

Енергетика
В Україні продовжують обмежувати споживання електроенергії через руйнування, викликані російськими атаками. Втім, ситуація в енергосистемі протягом кількох тижнів може значно покращитися.
Про це в етері національного телемарафону «Єдині новини» розповів голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.
Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему, —
наголосив Зайченко.

Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів.
«Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі», — додав Зайченко.
Чому обмежують споживання світла
Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.
Тоді під час обстрілу постраждали енергооб’єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго.
Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:
  • на Полтавщині;
  • на Харківщині;
  • та на Сумщині.
У Сумах були знеструмлені кілька об’єктів водоканалу: містяни відчували перебої в електропостачанні.
На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності.
У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття.
За матеріалами:
Телеканал 24
