Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли Сьогодні 21:31 — Енергетика

Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли

В Україні продовжують обмежувати споживання електроенергії через руйнування, викликані російськими атаками. Втім, ситуація в енергосистемі протягом кількох тижнів може значно покращитися.

Про це в етері національного телемарафону «Єдині новини» розповів голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко

Читайте також Чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла

Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.

Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему, — наголосив Зайченко.

Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів.

«Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі», — додав Зайченко.

Чому обмежують споживання світла

Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.

Тоді під час обстрілу постраждали енергооб’єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго

Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:

на Полтавщині;

на Харківщині;

та на Сумщині.

У Сумах були знеструмлені кілька об’єктів водоканалу: містяни відчували перебої в електропостачанні.

На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності.

У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.