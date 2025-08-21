Сталінка, панелька чи хрущовка: які квартири в Києві коштують дешевше — Finance.ua

Сталінка, панелька чи хрущовка: які квартири в Києві коштують дешевше Сьогодні 12:06 — Нерухомість

Сталінка, панелька чи хрущовка: які квартири в Києві коштують дешевше

Вартість квартир на київському вторинному ринку суттєво залежить від року зведення будинку. Сталінки, панельки та хрущовки демонструють зовсім різну ціну за квадратний метр. Розповідаємо, як відрізняються цінники на квадратні метри житла у Києві, залежно від року забудови (дані за серпень 2025 року).

вартість «квадрату» житла в категорії однокімнаток розподілилась так: За даними ЛУН , у столиці середнярозподілилась так:

найдорожче — у дореволюційних будинках (до 1918 року) — $2220;

сталінки (1918−1956) — $1970;

хрущовки (1956−1969) — $1360:

панельки (1969−1991) — $1390;

спецпроєкти (1991−2010) — $1500;

новобудови (після 2010) — $1660.

Скільки коштують квартири у Києві

Фахівці проаналізували ціни на житло, якщо брати до уваги вартість не квадратного метра, а всієї квартири.

У сегменті однокімнатних квартир найдорожчими, вже традиційно, виявилось житло у дореволюційних будівлях — тут в середньому просять $111 тис.

Також у трійку найдорожчих увійшли сталінки ($80 тис.) та новобудови ($72 тис.) за об’єкт.

Натомість найдешевші «однушки» можна придбати у хрущовках ($43 тис.) та панельних будинках ($45 тис.).

У сегменті двокімнатного житла ситуація трішки відрізняється.

Найвищі цінники все ще мають квартири у дореволюційних будинках, зведених до 1918 року — у середньому $155 тис.

Хочете прослухати цю новину? 👂🏻 Користуйтеся новою функцією: тисніть на зображення і слухайте улюблені новини в аудіоформаті.

На другому місці новобудови із цінником у $120 тис.

Далі із незначною різницею розташувалися сталінки та категорія «спецпроєктів», зведених у період 1991−2010 років — тут в середньому за двокімнатку просять $100−103 тис.

Натомість, щоб придбати двокімнатне житло у панелькому будинку, доведеться віддати $65 тис., а в хрущовці — $52 тис.

Середні ціни на трикімнатні квартири, залежно від року забудови, зростають таким чином:

хрущовки — $70 тис.;

панельки — $77 тис.;

спецпроєкти — $125 тис.;

сталінки — $149 тис.;

новобудови — $215 тис.;

дореволюційні — $215 тис.

Нагадаємо, середні ціни на квартири на вторинці зростають майже по всій Україні, причому найпомітніше — у східних регіонах. Водночас житло поступово стає доступнішим: співвідношення вартості квартир до рівня середньої зарплати знижується.

А ось середня вартість квадратного метра в новобудовах столиці за перше півріччя 2025 року майже не змінилась — вона коливається з 53,3 тис. грн у січні до 53,9 тис. грн у липні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.