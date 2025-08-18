Нові квартири у Києві та області: скільки коштує «квадрат» житла — Finance.ua

Нові квартири у Києві та області: скільки коштує «квадрат» житла Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Нові квартири у Києві та області: скільки коштує «квадрат» житла

У першому півріччі 2025 року первинний ринок житла Києва пожвавився: зростає кількість нових проєктів і пропозицій на початкових етапах будівництва. Водночас цінова динаміка виявилася неоднорідною — медіана вартості квадратного метра практично не змінилася, але росте розрив у вартості ЖК різних класів та районів.

Про це свідчить статистика ЛУН

Загальна медіана вартості квадратного метра в новобудовах столиці за перше півріччя 2025 року майже не змінилась — вона коливається з 53,3 тис. грн у січні до 53,9 тис. грн у липні.

Ціни за класами житла

Середня ціна «квадрата» в економсегменті знизилася з 42,3 тис. грн у січні до 40,9 тис. грн у липні (-1,4 тис. грн), тоді як у комфорті, бізнесі та преміумі зафіксовано зростання:

комфорт: 46,1 тис. грн/кв. м (+3,1 тис. грн),

бізнес: 74,2 тис. грн/кв. м (+3 тис. грн),

преміум: 134,2 тис. грн/кв. м (+0,9 тис. грн).

Таким чином, різниця у вартості житла різних класів стає дедалі помітнішою: «преміум» майже втричі дорожчий за «економ», що поглиблює ціновий розрив на ринку.

Ціни за районами

ЛУН фіксує, що районна нерівність теж зростає.

Лідером за цінами очікувано залишається Печерський район, де за «квадрат» нового житла у середньому доведеться заплатити 100,4 тис. грн.

Далі йдуть Шевченківський (74,8 тис. грн/кв. м) і Подільський (69,2 тис. грн/кв. м).

Водночас найдоступніші квартири пропонують такі райони:

Деснянський — 39,6 тис. грн/кв. м,

Дніпровський — 41,8 тис. грн/кв. м,

Дарницький — 42,8 тис. грн/кв. м,

Святошинський, Оболонський та Солом’янський — близько 50 тис. грн/кв. м.

А що із цінами в області

На відміну від столиці, розрив у вартості житла за класами в Київській області менший:

преміум — 50 тис. грн за квадрат,

бізнес — 37,8 тис.,

комфорт — 34 тис.,

економ — 30,4 тис. грн.

Загальна середня ціна становить 34,6 тис. грн за кв. м, що робить регіон цікавим для покупців, орієнтованих на помірні бюджети.

Аналітики кажуть, що попит на доступні новобудови стимулює активність забудовників: за даними Держстату, в І кварталі 2025 року Київщина стала лідером за кількістю нових проєктів — розпочато будівництво 9292 квартир загальною площею 594,6 тис. кв. м. Столиця в цьому рейтингу — третя (1711 квартир, 145,3 тис. кв. м).

Пропозиція теж пожвавлюється. На початку липня у Києві в продажу перебувало 174 ЖК (для порівняння: у 2021 році — близько 220−230), а в області — 229 (у 2021 році — ~250).

