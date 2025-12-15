У Мінекономіки розповіли, чи будуть залучати іноземців на український ринок праці Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Питання залучення іноземців до українського ринку праці, а також визначення сфер, у яких це можливо без створення конкуренції для громадян України, наразі залишається відкритим.

Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, передає «Інтерфакс-Україна».

Потреби ринку праці ще визначаються

За словами Марчак, перш ніж ухвалювати рішення про залучення іноземної робочої сили, необхідно визначити реальну незакриту потребу на українському ринку праці. Для цього потрібен середньо та довгостроковий прогноз, над яким зараз триває робота.

Вона пояснила, що важливо розуміти, скільки студентів вступатимуть на затребувані для країни спеціальності у 2026−2027 роках і скільки фахівців вийдуть на ринок праці у 2030−2031 роках.

Лише після цього можна коректно визначити, яких саме іноземців і за якими професіями варто залучати. Наразі, за її словами, міністерство перебуває на початковому етапі роботи і не веде переговорів з іншими країнами щодо залучення робочої сили.

Конкурентоспроможність українського ринку праці

Марчак наголосила на необхідності підвищення конкурентоспроможності українського ринку праці. Йдеться, зокрема, про рівень заробітних плат і можливість для людей знаходити роботу в Україні, яка відповідає їхній кваліфікації та фінансовим очікуванням.

Серед ключових елементів такої конкурентоспроможності вона назвала систему перенавчання і перекваліфікації, а також реформу оплати праці.

За її словами, реформа передбачає поступове підвищення мінімальної заробітної плати та зміну підходів до її формування.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення. Проєкт спрямований на подолання ключових викликів. Серед них:

кадровий дефіцит;

низька продуктивність;

масова міграція;

зменшення кількості економічно активного населення.

В Україні нині близько 12,5 млн громадян віком від 15 років і старше залишаються економічно неактивними. Частина з них є пенсіонерами або людьми, які здійснюють догляд за родичами, однак потенціал залучення значної кількості людей до роботи залишається відчутним.

