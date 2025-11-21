Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку майже досягнув 40 млрд грн Сьогодні 07:48 — Енергетика

Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку майже досягнув 40 млрд грн

Станом на 10 листопада 2025 року борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку досягли позначки в 39,9 млрд грн, що на 15% більше за показник на початок року.

Про це повідомляє ExPro.

Також, з початку року зросла і заборгованість «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку, на 10% - до 18,5 млрд грн.

У цьому сегменті і надалі спостерігається тенденція до поступового нарощування заборгованості.

Нагадаємо, «Укренерго» — державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії.

«Укренерго» відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

