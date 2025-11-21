Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку майже досягнув 40 млрд грн
Станом на 10 листопада 2025 року борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку досягли позначки в 39,9 млрд грн, що на 15% більше за показник на початок року.
Про це повідомляє ExPro.
Також, з початку року зросла і заборгованість «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку, на 10% - до 18,5 млрд грн.
У цьому сегменті і надалі спостерігається тенденція до поступового нарощування заборгованості.
Нагадаємо, «Укренерго» — державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії.
«Укренерго» відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому відключення світла стали довшими — пояснення ДТЕК та Yasno
Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку майже досягнув 40 млрд грн
Кіпр може почати постачати газ європейцям вже у 2027 році
В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»
Чехія може почати імпортувати нафту з України трубопроводом «Дружба» до кінця року