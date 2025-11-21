0 800 307 555
Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів

Енергетика
Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів
Наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень світла через сильні морози не прогнозується. Однак у зв’язку з ворожими атаками варто готуватися до різних варіантів.
Про це глава «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на питання, чи варто українцям готуватися до довших відключень електроенергії, приміром, по 10−12 годин поспіль, якщо будуть сильні холоди, Зайченко висловив сподівання, що такого не буде.
«Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря. Вона завжди була, вона покривається за рахунок збільшення генерації в енергосистемі або збільшення імпорту. І, на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути», — сказав він.
Водночас глава «Укренерго» зазначив, що через постійні російські удари по енергосистемі, потрібно готуватися до різних варіантів.
«Ми такі різні варіанти опрацьовуємо. Але для споживачів, ми надіємося, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути», — підкреслив Зайченко.
Раніше ми повідомляли, що у прикордонних та прифронтових регіонах України зберігається найважча ситуація з електропостачанням. Значні проблеми зі світлом фіксують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв раніше заявляв, що Київ не має можливості заховати теплоелектроцентралі в бетон або створити альтернативну підземну енергосистему.
За матеріалами:
РБК-Україна
