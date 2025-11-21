ЄС створить платформу для пошуку іноземних фахівців Вчора 17:45 — Особисті фінанси

ЄС створить платформу для пошуку іноземних фахівців

Представники Комітету Європарламенту з громадянських свобод і Рада ЄС погодили створення цифрової платформи EU Talent Pool. Її планують використовувати для спрощення працевлаштування громадян третіх країн на території ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Документ має бути офіційно ухвалений Європарламентом і Радою ЄС. Після цього він набуде чинності.

Кого шукатимуть через EU Talent Pool

Платформа буде поєднувати роботодавців з вакансіями у сферах, де в ЄС спостерігається нестача кадрів.

Перелік таких професій матиме загальноєвропейську основу, але країни зможуть коригувати його з урахуванням національних та регіональних потреб.

Пошук роботи та розміщення вакансій для роботодавців і кандидатів буде безоплатним.

Вимоги до роботодавців

Країни, що приєднаються до платформи, мають забезпечити відповідність роботодавців чинному законодавству ЄС та національним нормам. Це стосується чесного найму, належних умов праці, недискримінації, захисту від неправомірного поводження і протидії торгівлі людьми.

Порушення цих вимог може стати підставою для тимчасового блокування або видалення роботодавця з платформи.

Усі вакансії повинні містити назву і контактні дані роботодавця, опис роботи і місце її виконання. За бажанням роботодавця може бути додана інформація про початковий рівень оплати праці або про діяльність компанії.

Профілі кандидатів

Кандидати з країн, що не входять до ЄС, зможуть зареєструватися і створити профіль з інформацією про свої навички та кваліфікацію.

Під час переговорів було узгоджено, що навички, отримані або підтверджені в межах EU Talent Partnerships або двосторонніх домовленостей, позначатимуться в профілі.

Кандидати також зможуть зазначити країну ЄС, у якій хочуть працювати, і дату, з якої можуть приступити до роботи. Для реєстрації їм потрібно буде досягти повноліття в країні, де вони мають намір працювати.

Можливість пришвидшеного оформлення

Країни ЄС, що приєднаються до системи, зможуть прискорити імміграційні процедури для кандидатів, відібраних через EU Talent Pool. Водночас реєстрація у платформі або відбір на вакансію не гарантують отримання дозволу на роботу чи проживання.

Це рішення залишатиметься у компетенції окремих держав.

