В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати
У різних європейських країнах учителі можуть отримувати від 50 і до 130 тисяч гривень зарплати. Однак в окремих державах місячний заробіток педагога може становити всього 10 — 20 тисяч гривень.
Країни, в яких учителі отримують найменші зарплати (середній показник оплати їхньої праці):
- Україна — 10 000 — 14 000 гривень.
- Молдова — 12 000 — 15 000 гривень.
- Грузія — 15 000 — 18 000 гривень.
- Вірменія — 18 000 — 20 000 гривень.
- Албанія — 20 000 — 22 000 гривень.
Зазначимо, що суми приблизні, адже можуть відрізнятися не лише у межах однієї країни, а й регіону.
На рівень зарплати вчителя впливають різні чинники. Зокрема, стаж, категорія, досвід тощо. Збільшення відбувається пропорційно.
Педагоги також можуть отримувати надбавки за класне керівництво, перевірку зошитів, престижність і навіть премії.
У приватних школах рівень оплати праці педагогів вищий ніж у державних.
Середня ставка вчителя в Україні становить близько 8 000 гривень на місяць. До неї додають:
- надбавку за перевірку зошитів — близько 10 — 15%;
- надбавку за класне керівництво — близько 1 000 — 1 500 гривень;
- надбавку за стаж:
- понад 10 років — 10%,
- понад 20 років — 20%,
- понад 30 років — 30%.
У підсумку середня зарплата педагога у нашій країні з усіма надбавками становить 10 000 — 14 000 гривень. Учитель початкових класів отримує в середньому 17 000 — 17 500. Молоді вчителі-початківці — від 8 000 до 10 000 гривень.
Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують запровадити нову систему оплати праці педагогів — фіксовану ставку у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Відповідні правки до Закону «Про Державний бюджет на 2026 рік» подали народні депутати. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, мета ініціативи — не просто збільшити оклади, а змінити саму систему нарахування зарплат.
