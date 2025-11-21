В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати

У різних європейських країнах учителі можуть отримувати від 50 і до 130 тисяч гривень зарплати. Однак в окремих державах місячний заробіток педагога може становити всього 10 — 20 тисяч гривень.

Країни, в яких учителі отримують найменші зарплати (середній показник оплати їхньої праці):

Україна — 10 000 — 14 000 гривень.

Молдова — 12 000 — 15 000 гривень.

Грузія — 15 000 — 18 000 гривень.

Вірменія — 18 000 — 20 000 гривень.

Албанія — 20 000 — 22 000 гривень.

Зазначимо, що суми приблизні, адже можуть відрізнятися не лише у межах однієї країни, а й регіону.

На рівень зарплати вчителя впливають різні чинники. Зокрема, стаж, категорія, досвід тощо. Збільшення відбувається пропорційно.

Педагоги також можуть отримувати надбавки за класне керівництво, перевірку зошитів, престижність і навіть премії.

У приватних школах рівень оплати праці педагогів вищий ніж у державних.

Середня ставка вчителя в Україні становить близько 8 000 гривень на місяць. До неї додають:

надбавку за перевірку зошитів — близько 10 — 15%;

надбавку за класне керівництво — близько 1 000 — 1 500 гривень;

надбавку за стаж:

понад 10 років — 10%, понад 20 років — 20%, понад 30 років — 30%.

У підсумку середня зарплата педагога у нашій країні з усіма надбавками становить 10 000 — 14 000 гривень. Учитель початкових класів отримує в середньому 17 000 — 17 500. Молоді вчителі-початківці — від 8 000 до 10 000 гривень.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують запровадити нову систему оплати праці педагогів — фіксовану ставку у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Відповідні правки до Закону «Про Державний бюджет на 2026 рік» подали народні депутати. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, мета ініціативи — не просто збільшити оклади, а змінити саму систему нарахування зарплат.

