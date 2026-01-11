Чи можна «обнулити» кредитну історію Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Чи можна «обнулити» кредитну історію

Кредитна історія — це сукупність даних про всі кредитні зобов’язання, тобто «фінансовий паспорт» людини. Ці дані допомагають банкам оцінити платоспроможність клієнта. Однак інколи кредитна історія може зіпсуватись.

Через скільки років «обнуляється» кредитна історія в Україні, розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі Новини.Live.

Як можна зіпсувати свою кредитну історію

Найпоширеніша причина погіршення кредитної історії, за словами фінансиста — це несвоєчасна оплата кредитів. Він нагадав, що прострочення навіть на кілька днів уже вважається порушенням умов договору.

Систематичні затримки платежів або повна несплата боргу значно знижують кредитний рейтинг.

Також на фінансову історію негативно впливають низка інших факторів:

велика кількість одночасних кредитів;

часті звернення за позиками за короткий період;

судові спори з банками чи колекторськими компаніями;

ігнорування боргів за кредитними картками або мікропозиками.

Чи існує період, після якого кредитна історія «обнуляється»

Фінансист наголосив, що обнулення кредитної історії через пару років — це міф.

«Насправді в Україні інформація про кредитні зобов’язання зберігається до 10 років з моменту останнього оновлення запису. Це означає, що навіть після повного погашення боргу дані про прострочення залишаються в історії протягом цього періоду», — пояснив Яремчик.

Він також додав, що негативні записи з часом мають менший вплив на рішення кредиторів.

Якщо після проблемного кредиту людина протягом кількох років відповідально користується фінансовими продуктами, її кредитний рейтинг поступово покращується

Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата

Як ми вже згадували , перевіряти кредитну історію без згоди кандидата — заборонено. Зазвичай ці дані не мають прямого стосунку до професійних обов’язків, тому вимога надати таку інформацію може бути визнана надмірною.

Втім, роботодавець може попросити кандидата надати довідку або надати згоду на перевірку, якщо посада передбачає роботу з фінансами чи матеріальними цінностями, як-от:

фінансовий директор;

бухгалтер;

касир;

менеджер з фінмоніторингу;

працівник банку.

У таких випадках перевірка може бути обґрунтованою.

