Перевищила початкову оцінку у 1000 разів: картину Фріди Кало продано за рекордні 54 млн дол. (фото)

814
За даними Sotheby’s, картина Фріди Кало El Sueño (La Cama) (Сон (Ліжко), написана у 1940 році, була продана на аукціоні Sotheby’s за 54,7 мільйона доларів.
Вона встановила новий рекорд вартості для творів, створених жінками, пише korrespondent.
Як повідомляє Sotheby’s, фінальна сума перевищила початкову аукціонну оцінку більш ніж у тисячу разів:
  • уперше полотно виставили на торги у 1980 році за 51 тисячу доларів.

Про картину

Це один із найемоційніших і «психологічно заряджених» автопортретів художниці, який створений у період її особистих потрясінь, після розлучення та на тлі вбивства її колишнього коханого.
Нагадаємо, Фріда Кало — одна з найвпливовіших художниць ХХ століття. Значна частина її робіт відображає складні стосунки з власним тілом: у дитинстві вона перенесла поліомієліт, а після важкої аварії тривалий час страждала від хронічного болю.
Також нагадаємо, у 2022 році роботу українського художника Івана Марчука продано за $120 тис. США на благодійному аукціоні «Art can help», організованому аукціонним будинком «Goldens», що стало новим рекордом сучасного українського мистецтва. Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, аби підтримати українську армію.
Нещодавно портрет Густава Клімта, який допоміг врятувати життя єврейського героя під час Голокосту, був проданий за 236,4 мільйона доларів (204 мільйони євро). Він побив рекорд для твору сучасного мистецтва, який раніше встановлював портрет Мерилін Монро роботи Енді Воргола, проданий за 195 мільйонів доларів (168 мільйонів євро) у 2022 році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
