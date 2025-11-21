Перевищила початкову оцінку у 1000 разів: картину Фріди Кало продано за рекордні 54 млн дол. (фото) Вчора 18:00 — Особисті фінанси

За даними Sotheby’s, картина Фріди Кало El Sueño (La Cama) (Сон (Ліжко), написана у 1940 році, була продана на аукціоні Sotheby’s за 54,7 мільйона доларів.

Вона встановила новий рекорд вартості для творів, створених жінками, пише korrespondent.

Як повідомляє Sotheby’s, фінальна сума перевищила початкову аукціонну оцінку більш ніж у тисячу разів:

уперше полотно виставили на торги у 1980 році за 51 тисячу доларів.

Про картину

Це один із найемоційніших і «психологічно заряджених» автопортретів художниці, який створений у період її особистих потрясінь, після розлучення та на тлі вбивства її колишнього коханого.

Нагадаємо, Фріда Кало — одна з найвпливовіших художниць ХХ століття. Значна частина її робіт відображає складні стосунки з власним тілом: у дитинстві вона перенесла поліомієліт, а після важкої аварії тривалий час страждала від хронічного болю.

