Серед яких вакансій для ІТ-фахівців найбільша конкуренція — дослідження — Finance.ua
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Серед яких вакансій для ІТ-фахівців найбільша конкуренція — дослідження

Особисті фінанси
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Серед яких вакансій для ІТ-фахівців найбільша конкуренція — дослідження
Серед яких вакансій для ІТ-фахівців найбільша конкуренція — дослідження
У липні 2023 року кількість вакансій не збільшилась, але зарплати продовжують рости. Конкуренція шукачів, рівно як і дефіцит кадрів, тримається довоєнного рівня. Більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року, крім ІТ-фахівців.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Ситуація по областях

Конкуренція шукачів за роботу в ІТ фактично залишається на рівні червня з незначним відхиленням у межах -1%.
Найвища конкуренція залишається в Київській, Вінницькій, Харківській, Львівській та Сумській областях.
Найнижча — в Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській області.
Серед яких вакансій для ІТ-фахівців найбільша конкуренція — дослідження

Конкуренція за посадами

Найвища конкуренція продовжує утримуватися за посадами диджитал-фахівців переважно у сфері ІТ: javascript-програміст, програміст Java, Python-програміст, а також копірайтер, спеціаліст чата та відеомонтажер.
Зокрема, охочих працювати за посадами верстальник та Front-end програміст у понад 30 разів більше, а за посадами з низьким порогом входу — тестувальник та UI/UX дизайнер у понад 10 разів більше, ніж продавцем чи водієм.
Найнижча конкуренція — більш як в 10 разів ніж по ринку — за посадами медичних фахівців: гастроентеролог, ендокринолог, кардіолог, а також завідуючий аптекою та виробничих спеціалістів — технолог кондитерського виробництва, складач поїздів, рихтувальник, автослюсар.
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За матеріалами:
Finance.ua
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