0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роботодавці у Польщі не хочуть працевлаштовувати українців старше 55 років

Особисті фінанси
647
Роботодавці у Польщі не хочуть працевлаштовувати українців старше 55 років
Роботодавці у Польщі не хочуть працевлаштовувати українців старше 55 років
У Польщі налічується близько 80 000 іноземних працівників віком 55 років та старше. Проте більшість компаній досі надають пріоритет молодшим працівникам.
Про це пише InPoland.net.pl.

У яких сферах працюють іноземці старшого віку в Польщі

Іноземці старшого віку — це переважно українці та білоруси, хоча також працюють громадяни Грузії, Індії та В’єтнаму.
Згідно з даними GUS та ZUS, на кінець 2024 року в Польщі працювало понад 1 мільйон іноземців, причому люди старше 55 років становили лише 8% цієї групи.
Наприклад, у транспортній галузі працює багато досвідчених водіїв з України та білорусі старше 50 років. У сфері клінінгу та догляду переважають жінки — українки та білоруски, — які часто виконують обов’язки прибиральниць або доглядальниць. У промисловості іноземці старшого віку переважно працюють на технічних посадах — зварювальниками, електриками або операторами.

Чому роботодавці не беруть іммігрантів старше 55 років

У багатьох галузях іммігрантів старше 55 років досі практично немає. Причина не в браку компетенцій, а радше в упередженнях роботодавців — вважається, що старші люди працюють повільніше і є менш витривалими. На практиці їх відхиляють не через їхні навички, а через вік.
Крім того, старші працівники часто не володіють польською мовою на достатньому рівні, а між такими працівниками та колективом частіше виникають культурні та психосоціальні бар’єри.
Читайте також
В результаті, іноземці старшого віку схильні зосереджуватися на нішевих ринках, зазвичай де формальні вимоги нижчі, а такі цінності, як досвід і відповідальність, є ключовими.
Однак старші працівники набагато рідше змінюють роботу, вони відповідальніші та більш прив’язані до роботи.
Згідно з даними GUS, наразі понад 25% поляків старші за 60 років, а кількість людей працездатного віку щорічно скорочується зі швидкістю понад 100 000. У цьому контексті особливо важливою є професійна активізація іммігрантів старшого віку.
Експерти вважають, щоб використати цей потенціал, потрібні системні дії — швидше визнання іноземних дипломів, курси польської мови, адаптовані для людей похилого віку, та сприяння працевлаштуванню іммігрантів віком від 55 років серед роботодавців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems