Роботодавці у Польщі не хочуть працевлаштовувати українців старше 55 років

Роботодавці у Польщі не хочуть працевлаштовувати українців старше 55 років

У Польщі налічується близько 80 000 іноземних працівників віком 55 років та старше. Проте більшість компаній досі надають пріоритет молодшим працівникам.

Про це пише InPoland.net.pl.

У яких сферах працюють іноземці старшого віку в Польщі

Іноземці старшого віку — це переважно українці та білоруси, хоча також працюють громадяни Грузії, Індії та В’єтнаму.

Згідно з даними GUS та ZUS, на кінець 2024 року в Польщі працювало понад 1 мільйон іноземців, причому люди старше 55 років становили лише 8% цієї групи.

Наприклад, у транспортній галузі працює багато досвідчених водіїв з України та білорусі старше 50 років. У сфері клінінгу та догляду переважають жінки — українки та білоруски, — які часто виконують обов’язки прибиральниць або доглядальниць. У промисловості іноземці старшого віку переважно працюють на технічних посадах — зварювальниками, електриками або операторами.

Чому роботодавці не беруть іммігрантів старше 55 років

У багатьох галузях іммігрантів старше 55 років досі практично немає. Причина не в браку компетенцій, а радше в упередженнях роботодавців — вважається, що старші люди працюють повільніше і є менш витривалими. На практиці їх відхиляють не через їхні навички, а через вік.

Крім того, старші працівники часто не володіють польською мовою на достатньому рівні, а між такими працівниками та колективом частіше виникають культурні та психосоціальні бар’єри.

В результаті, іноземці старшого віку схильні зосереджуватися на нішевих ринках, зазвичай де формальні вимоги нижчі, а такі цінності, як досвід і відповідальність, є ключовими.

Однак старші працівники набагато рідше змінюють роботу, вони відповідальніші та більш прив’язані до роботи.

Згідно з даними GUS, наразі понад 25% поляків старші за 60 років, а кількість людей працездатного віку щорічно скорочується зі швидкістю понад 100 000. У цьому контексті особливо важливою є професійна активізація іммігрантів старшого віку.

Експерти вважають, щоб використати цей потенціал, потрібні системні дії — швидше визнання іноземних дипломів, курси польської мови, адаптовані для людей похилого віку, та сприяння працевлаштуванню іммігрантів віком від 55 років серед роботодавців.

