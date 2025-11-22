Як відтік юнаків 18−22 роки впливає на ринок праці: результати опитування Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Як відтік юнаків 18−22 роки впливає на ринок праці: результати опитування

У серпні 2025 року уряд змінив правила перетину кордону і дозволив чоловікам до 23 років виїжджати з України під час воєнного стану. Постанова діє вже три місяці, і за цей час відтік молоді помітно вплинув на роботу українських компаній.

Про це свідчать дані дослідження robota.ua.

Кількість звільнень серед працівників віком 18−22 роки

Кожна третя компанія повідомила про значне зростання звільнень серед молоді.

За даними опитування, 38% респондентів відзначають значне збільшення кількості звільнень у цій віковій групі, 33% говорять про помірне зростання, 26% не помітили змін, а 3% не змогли відповісти.

Зростання звільнень більше відчувають великі компанії. Серед бізнесів із понад 1 000 працівників 41% повідомляють про значне збільшення відтоку молоді, тільки 14% не фіксують змін.

Половина респондентів (50%) часто стикається зі звільненнями молодих фахівців через бажання виїхати за кордон. Іноді з такими ситуаціями мають справу 13% компаній, рідко 21%, а 16% не спостерігають таких випадків.

Наскільки складно наймати молодих працівників

Для більшості компаній пошук спеціалістів віком 18−22 роки став складнішим. Так, 55% респондентів зазначають, що залучати молодь тепер значно важче, ще 29% говорять про невелике ускладнення, а 16% не бачать змін у рекрутингу.

Відтік молоді впливає на роботу бізнесів по-різному: для 34% він є суттєвим, для 42% має помірний вплив, а для 20% не створює труднощів.

Найбільше втрату молодих працівників відчувають компанії у сферах продажів і роботи з клієнтами (46,3%), операційного персоналу (38,4%), ІТ та технічних спеціальностей (10,3%).

Роботодавці фіксують побічний ефект. Виїзд юнаків спричинив значну кількість звільнень серед дівчат, які виїжджають разом із хлопцями або родичами. Деякі компанії відзначають навіть більший відтік дівчат, ніж юнаків.

Як бізнеси реагують на звільнення молоді

Щоб компенсувати втрати працівників, компанії застосовують різні підходи. Найчастіше наймають старших кандидатів (62%), перерозподіляють функції між існуючими працівниками (43%), підвищують зарплати й бонуси (29%) або автоматизують процеси (16%).

Більшість опитаних (59%) вважає, що держава має запропонувати компенсаторні механізми, зокрема податкові пільги чи програми стажувань.

Загальний вплив цього фактора на ринок праці є значним. Так, 59% учасників дослідження говорять про дуже серйозний вплив, 30% про помірний, 9% про незначний і 2% не відчувають змін.

Які кроки можуть зменшити негативні наслідки

На думку респондентів, першопричиною проблеми є війна, а частина роботодавців упевнена, що без її завершення будь-які заходи матимуть обмежений ефект. Запропоновані рішення можуть частково пом’якшити ситуацію.

На рівні держави пропонують:

збільшення частки бронювання;

гарантії броні після досягнення 25 років;

податкові пільги та інші стимули для бізнесу;

прозорі правила мобілізації;

пільгове або безплатне навчання у вишах;

скасування вимоги військового обліку для роботодавців.

На рівні компаній пропонують:

автоматизацію процесів;

залучення жінок, старших працівників та ветеранів;

перекваліфікацію й навчання персоналу;

конкурентний рівень оплати праці;

гнучкий графік і можливість навчання;

збереження робочих місць для тих, хто виїхав;

комплексні системи мотивації.

Нагадаємо, 28 серпня 2025 року почав діяти новий порядок перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Як розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий, дозвіл на виїзд юнаків віком 18−22 роки за межі України вплинув на мобілізаційний процес. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.

Президент Володимир Зеленський упевнений , що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18−22 роки не вплине на обороноздатність України. Воно навпаки має допомогти зберегти молодь для країни.

