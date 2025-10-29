Держслжба зайнятості порахувала, скільки чоловіків знялося з обліку через мобілізацію Сьогодні 06:18

З початку 2025 року чоловіки становлять 21% від усіх зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості — це майже 62 тисячі осіб. Загалом у порівнянні з минулим роком їх кількість зросла майже на 4% і досягла майже 144 тисяч.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Зняття з обліку через призов до армії

Протягом цього року лише 119 чоловіків знялися з обліку через призов, що складає 0,1% від усіх безробітних, які припинили реєстрацію. Найчастіше це відбувалося у Житомирській (16 осіб) та Чернігівській (13 осіб) областях.

У Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях випадків зняття з обліку через призов не зафіксовано.

Попит на послуги Служби зайнятості за регіонами

Найбільше чоловіків користувалися послугами Служби зайнятості у Дніпропетровській області — майже 11,5 тисяч осіб, Харківській — 9,4 тисяч, Львівській — 8,9 тисяч.

Найнижчі показники зафіксовані у Херсонській області — трохи більше 2 тисяч осіб, Закарпатській — 3,3 тисячі, Кіровоградській — 3,5 тисячі та у Києві — 3,9 тисяч.

