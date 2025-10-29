Держслжба зайнятості порахувала, скільки чоловіків знялося з обліку через мобілізацію
З початку 2025 року чоловіки становлять 21% від усіх зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості — це майже 62 тисячі осіб. Загалом у порівнянні з минулим роком їх кількість зросла майже на 4% і досягла майже 144 тисяч.
Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.
Зняття з обліку через призов до армії
Протягом цього року лише 119 чоловіків знялися з обліку через призов, що складає 0,1% від усіх безробітних, які припинили реєстрацію. Найчастіше це відбувалося у Житомирській (16 осіб) та Чернігівській (13 осіб) областях.
Читайте також
У Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях випадків зняття з обліку через призов не зафіксовано.
Попит на послуги Служби зайнятості за регіонами
Найбільше чоловіків користувалися послугами Служби зайнятості у Дніпропетровській області — майже 11,5 тисяч осіб, Харківській — 9,4 тисяч, Львівській — 8,9 тисяч.
Найнижчі показники зафіксовані у Херсонській області — трохи більше 2 тисяч осіб, Закарпатській — 3,3 тисячі, Кіровоградській — 3,5 тисячі та у Києві — 3,9 тисяч.
Поділитися новиною
Також за темою
Держслжба зайнятості порахувала, скільки чоловіків знялося з обліку через мобілізацію
«Лукойл» заявив, що хоче продати закордонні активи після введення санкцій США
Чому відмова від підписання постанови ПДР не скасовує штраф
Альтман розробляє неінвазивний мозковий інтерфейс як альтернативу Neuralink Маска
Grokipedia запрацювала: що може запропонувати конкурент «Вікіпедії» від Маска
Політичні амбіції Маска коштували Tesla мільйон втрачених продажів авто