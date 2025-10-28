0 800 307 555
Обсяги мобілізації у листопаді: хто підлягає призову

У листопаді Міноборони не планує скорочувати або збільшувати обсяги мобілізації на військову службу в Україні.
«Ми мобілізуємо всю необхідну кількість людей, щоб покрити всі наші втрати й сформувати невеликі резерви», — заявляв у вересні міністр оборони Денис Шмигаль, пише nv.ua.
Він сказав, що рівень призову чоловіків за останній рік «стабільний з тенденцією до зростання».
Згідно з постановою КМУ 560, призову підлягають наступні категорії чоловіків:
  • військовозобов’язані та резервісти від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я і не мають права на відстрочку;
  • військовозобов’язані та резервісти від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я і які мають право на відстрочку, але від неї відмовилися;
  • люстровані чиновники, які мають статус військовозобов’язаних чи резервістів, якщо це особи, звільнені за законом Про очищення влади;
  • засуджені на випробувальному терміні, якщо вони військовозобов’язані чи резервісти і якщо вони не засуджені за злочини проти нацбезпеки, умисне вбивство двох чи більше людей, сексуальне насильство або топкорупцію тощо;
  • підозрювані та обвинувачені під вартою, щодо яких ще не винесено рішення суду. Такі особи можуть бути мобілізовані, якщо вони не підозрюються у злочинах проти нацбезпеки та низці інших тяжких злочинів (вбивство, зґвалтування, розбій тощо);
  • громадяни із судимістю, хто був засуджений до позбавлення чи обмеження волі за нетяжкі, тяжкі або й особливо тяжкі злочини. Це не стосується засуджених за злочини проти національної безпеки України.
Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні з 5 листопада 2025 року по 3 лютого 2026 року. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну це вже 17-те продовження дії воєнного стану та мобілізації.
Раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив, що мобілізація — це виклик для будь-якої країни, яка воює, і Україна не виняток."Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми здатні мобілізувати 27 тисяч осіб щомісяця, тоді як росія — 40−50 тисяч, бо їхні втрати значно більші", — сказав Зеленський. Він зазначив, що молодих громадян країна вирішила не мобілізувати. Деталі за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
