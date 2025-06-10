Мобілізація 18−24-річних: Зеленський пояснив позицію влади — Finance.ua

Мобілізація 18−24-річних: Зеленський пояснив позицію влади Сьогодні 16:33

Мобілізація 18−24-річних: Зеленський пояснив позицію влади, Фото: valaszonline.hu

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив , що мобілізація — це виклик для будь-якої країни, яка воює, і Україна не виняток.

«Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми здатні мобілізувати 27 тисяч осіб щомісяця, тоді як росія — 40−50 тисяч, бо їхні втрати значно більші», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що молодих громадян країна вирішила не мобілізувати.

«Ми не залучали до мобілізації 18−24-річних. Їм запропонували річні контракти. Ще ніколи про це не говорив, але раз вже запитали — скажу: я не вважаю правильним мобілізувати з 18 років, як це вважали деякі інші лідери», — заявив президент України.

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Він упевнений, що в умовах сучасної війни вирішальними є не кількість людей, а насамперед — зброя, технології, гроші та санкційний тиск.

«Операція „Павутина“ показала: важлива не кількість людей, а озброєння й технології. А ще гроші й тиск. Санкції якраз і мали б бити по грошах, якими росіяни фінансують війну», — наголосив Зеленський.

При цьому, за словами президента, деякі західні партнери не впровадили додаткові санкції, пояснюючи це тим, що Україна не оголосила загальну мобілізацію з 18 років.

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«Ми й дали можливість 18−24-річним підписати контракти, щоби показати партнерам: вони також можуть служити, якщо буде потреба. Це зроблено у межах чинного законодавства. Але водночас тисячі наших бійців воюють на фронті без належної зброї», — додав він.

Про «Контракт 18−24»

Нагадаємо, на початку 2025 року Міністерство оборони офіційно презентувало проєкт «Контракт 18−24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18−24 роки.

Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:

200 000 грн — після підписання контракту;

300 000 грн — після завершення підготовки;

500 000 грн — після закінчення служби.

Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.

Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби. Також передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти, безкоштовне медичне забезпечення.

У матеріалі за посиланням докладно розповідаємо про те, що це за ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.

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