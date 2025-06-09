Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме — Finance.ua

Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме

Міноборони разом з іншими міністерствами працює над запуском 35 «відстрочок» — цифрових сервісів, які мають спростити взаємодію громадян з оборонною сферою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU

Ці проєкти розраховані на рік. Реалізація залежить не лише від Міноборони, а й від пріоритетів інших міністерств. «Наприклад, цифрові штрафи ми запланували ще рік тому», — зазначила Черногоренко.

До кінця 2024 року у «Резерв+» планують запустити смартконтракти. Нова послуга дозволить підписувати контракт на службу прямо зі смартфона.

Перед підписанням користувач проходитиме повноцінний рекрутинг:

подача заявки;

контакт з рекрутером;

співбесіда;

цифровий підпис.

Контракт одразу потраплятиме в систему військової частини.

Нагадаємо, Міністерство оборони оголосило про оновлення безпекового сертифіката у застосунку «Резерв+». Під час авторизації у старій версії виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме — користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

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Також Міноборони додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+». Серед нових функцій:

Відстрочка за постановою ВЛК. Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі. Відображення даних про інвалідність. Відображення причин порушення військового обліку.

У застосунку «Резерв+» вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації. Кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.

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