Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме — Finance.ua
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Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме

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Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме
Контракт з армією можна буде підписати в Резерв+: як це працюватиме
Міноборони разом з іншими міністерствами працює над запуском 35 «відстрочок» — цифрових сервісів, які мають спростити взаємодію громадян з оборонною сферою.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU.
Ці проєкти розраховані на рік. Реалізація залежить не лише від Міноборони, а й від пріоритетів інших міністерств. «Наприклад, цифрові штрафи ми запланували ще рік тому», — зазначила Черногоренко.
До кінця 2024 року у «Резерв+» планують запустити смартконтракти. Нова послуга дозволить підписувати контракт на службу прямо зі смартфона.
Перед підписанням користувач проходитиме повноцінний рекрутинг:
  • подача заявки;
  • контакт з рекрутером;
  • співбесіда;
  • цифровий підпис.
Контракт одразу потраплятиме в систему військової частини.
Нагадаємо, Міністерство оборони оголосило про оновлення безпекового сертифіката у застосунку «Резерв+». Під час авторизації у старій версії виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме — користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
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Також Міноборони додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+». Серед нових функцій:
  1. Відстрочка за постановою ВЛК.
  2. Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі.
  3. Відображення даних про інвалідність.
  4. Відображення причин порушення військового обліку.
У застосунку «Резерв+» вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації. Кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.
За матеріалами:
Finance.ua
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