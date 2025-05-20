У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити — Finance.ua
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У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити

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У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити
У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити
Міністерство оборони України оголосило про оновлення безпекового сертифіката у застосунку «Резерв+».
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії», — йдеться у повідомленні.
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Вказано, що під час авторизації у старій версії виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме — користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Оновити застосунок можна в App Store та Google Play. Також Міноборони рекомендує налаштувати автоматичне оновлення «Резерв+».
Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.
Міністерство оборони України додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+». Серед нових функцій:
  1. Відстрочка за постановою ВЛК.
  2. Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі.
  3. Відображення даних про інвалідність.
  4. Відображення причин порушення військового обліку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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