У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити — Finance.ua

У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити
Міністерство оборони України оголосило про оновлення безпекового сертифіката у застосунку «Резерв+».
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії», — йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час авторизації у старій версії виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме — користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Оновити застосунок можна в App Store та Google Play. Також Міноборони рекомендує налаштувати автоматичне оновлення «Резерв+».
Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.
Міністерство оборони України додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+». Серед нових функцій:
- Відстрочка за постановою ВЛК.
- Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі.
- Відображення даних про інвалідність.
- Відображення причин порушення військового обліку.
Поділитися новиною