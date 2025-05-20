У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити — Finance.ua

У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити Сьогодні 17:40

У Резерв+ оновили безпековий сертифікат: для коректної роботи застосунку його потрібно оновити

Міністерство оборони України оголосило про оновлення безпекового сертифіката у застосунку «Резерв+».

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії», — йдеться у повідомленні.

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Вказано, що під час авторизації у старій версії виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме — користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play. Також Міноборони рекомендує налаштувати автоматичне оновлення «Резерв+».

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.

Міністерство оборони України додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+». Серед нових функцій:

Відстрочка за постановою ВЛК. Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі. Відображення даних про інвалідність. Відображення причин порушення військового обліку.

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