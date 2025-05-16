У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації — Finance.ua
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У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації

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У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації
У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації
У оновленні застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль — щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як отримати відстрочку

Щоб оформити відстрочку, треба:
  • натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+;
  • вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»;
  • обрати відповідну категорію;
  • чекати на сповіщення із результатом.
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Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.
Також заступниця міністра додала, що на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів:
  1. відображення даних про інвалідність, а саме про групи;
  2. відображення причин порушення правил військового обліку.
Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.
Нагадаємо, за словами Черногоренко, загалом до кінця 2025 року в «Резерв+» працюватимуть 35 різних типів відстрочок.
Міністерство оборони України додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+».
Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію «без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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