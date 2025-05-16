У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації — Finance.ua

У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації Сьогодні 10:30

У застосунок Резерв+ додали нові категорії для відстрочки від мобілізації

У оновленні застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль — щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як отримати відстрочку

Щоб оформити відстрочку, треба:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+;

вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»;

обрати відповідну категорію;

чекати на сповіщення із результатом.

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Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Також заступниця міністра додала, що на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів:

відображення даних про інвалідність, а саме про групи; відображення причин порушення правил військового обліку.

Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

Нагадаємо, за словами Черногоренко, загалом до кінця 2025 року в «Резерв+» працюватимуть 35 різних типів відстрочок.

Міністерство оборони України додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+».

Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію «без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни».

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