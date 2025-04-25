Чи можна оплатити у «Резерв+» штраф за порушення військового обліку — Finance.ua

Чи можна оплатити у «Резерв+» штраф за порушення військового обліку Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Чи можна оплатити у «Резерв+» штраф за порушення військового обліку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Вони мають дотримуватися правил військового обліку.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю LB.ua розповіла , чи можна оплатити штраф за порушення військового обліку у мобільному застосунку «Резерв+».

Вона пояснила, що влітку Міноборони запустить можливість для військовозобов’язаних оплатити штраф через застосунок «Резерв+».

За словами Черногоренко, це можна буде зробити ще й з 50% знижкою.

«Крім того, ми зараз додаємо в „Резерв+“ причину порушення — наприклад, „не з’явився на сповіщення, номер дата“. Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив. І далі він натискає кнопку „Оплатити штраф“, платить 8 500 грн (половина від суми штрафу), з нього знімається його порушення, і застосунок показує, що все добре», — сказала вона.

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Заступниця міністра зауважила, що є обмежена кількість разів, коли можна оплатити штраф, після чого запускаються вже інші механізми відповідальності.

«Тобто це не вічне звільнення від будь-якої відповідальності, це можливість декілька разів оплатити штраф, якщо людина забула чи не встигла», — йдеться у повідомленні.

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