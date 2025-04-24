У травні в «Резерв+» з’являться ще два нові типи відстрочок — Finance.ua
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У травні в «Резерв+» з’являться ще два нові типи відстрочок

Казна та Політика
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У травні в «Резерв+» з’являться ще два нові типи відстрочок
У травні в «Резерв+» з’являться ще два нові типи відстрочок
У мобільному застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» до 8 травня має з’явитися два нові типи відстрочок.
Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
«До 8 травня ми плануємо запустити два нові типи відстрочок. Перший — для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Це один із чутливих запитів, які ми отримували. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип — для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років»,
сказала Черногоренко.

Вона підкреслила, що тривале стояння в чергах, очікування за зачиненими дверима та тижні очікування розгляду заявки — це вкрай незручно, тому головна мета — перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат, доступний у два кліки.
За її словами, влітку 2025 року у застосунку з’явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%.
«Можна буде подати заяву на сплату штрафу безпосередньо в „Резерв+“, отримати постанову, здійснити оплату за наданими реквізитами прямо в застосунку та одразу ж отримати підтвердження про відсутність порушення», — сказала Черногоренко.
Віднині застосунок має можливість надсилати інформаційні push-повідомлення про зміну даних про військовозобов’язаного в реєстрі «Оберіг». Якщо щось змінилось з будь-яких причин (в тому числі, через можливу помилку), військовозобв’язаний буде знати про це.
«Нова версія Резерв + 1.6.0 вже доступна користувачам.
Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", ─ розповіла Катерина Черногоренко.
Також нова версія застосунку дозволяє користувачам завантажити розширені дані з реєстру «Оберіг». Адже реєстр містить більше відомостей, ніж відображає електронний військово-обліковий документ. Це дозволить точніше розуміти, які дані про них вже є там. Наприклад, це можуть бути відомості про місце роботи або наявність правопорушень. Подавати відповідний запит в застосунку можна не частіше, ніж раз на 7 днів.
Крім того, в «Резерв+» 1.6.0 з’явились нові категорії запитів на виправлення даних. Теоретично, це дозволить простіше вносити дані в систему без необхідності втрачати час в чергах в ТЦК.
За матеріалами:
Укрінформ
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