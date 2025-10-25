У вересні позичальники збанкрутілих банків погасили понад 40 млн грн боргів Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

У вересні позичальники збанкрутілих банків погасили понад 40 млн грн боргів

Минулого місяця позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили 40,75 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«Така сума погашень заборгованості виявилась найбільшою у ІІІ кварталі поточного року та є другим за величиною річним показником після травня 2025-го. Поза іншим це пов’язано із достроковим повним погашенням заборгованості двох позичальників — АТ «Укрбудінвестбанк» та АТ «Комінвестбанк», — зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

Загалом з 2022 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом, склала 1 362,59 млн грн.

Серед переваг реструктуризації боргу для позичальників:

збереження позитивної кредитної історії;

комфортний і прогнозований графік погашення;

можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору з подальшим стягнення простроченого боргу.

На сьогодні понад 98% суб’єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів зі ставкою 0,001% річних та комісією 1 копійка. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для юридичних осіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації з першим внеском 5% та процентними ставками від 0,1% до 5% залежно від періоду реструктуризації.

Укрінформ

