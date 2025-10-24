У вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв в Україні знизився Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

У вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв в Україні знизився

Після певного покращення, у вересні 2025 року індекс споживчих настроїв продемонстрував значне зниження. Погіршення зафіксовано за всіма складовими індикатора — як у поточному становищі, так і в економічних очікуваннях.

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», у вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,5 пунктів та становить 75,1 п. Зменшились усі складові індикатора.

Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens.

У вересні 2025 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 75,1 п., що на 6,5 п. нижче за показник серпня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 61,3 п., що на 3,1 п. нижче за рівень цього показника у серпні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

— індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 2,1 п. та становить 54,9 п.;

— індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 4,2 п. та становить 67,7 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у вересні зменшився на 8,8 п. та складає 84,3 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

— індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 87,2 п., що на 8,2 п. нижче за рівень цього показника у серпні;

— індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 8,5 п. та складає 70,2 п.;

— індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 9,7 п. порівняно з минулим місяцем та складає 95,6 п.

Безробіття та інфляція

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,8 п. та складає 118,7 п. Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,5 п. та складає 155,1 п.

«Найбільше зниження спостерігається у прогнозах щодо розвитку економіки країни, як на коротко-, так і на довгострокову перспективу. Це свідчить про зростання обережності споживачів у оцінках економічного майбутнього», — коментують аналітики Info Sapiens.

