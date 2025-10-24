Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики
Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро, який буде направлений на відновлення пошкодженої енергетики.
Про це повідомляє в Telegramі прем’єр-міністра України Юлія Свириденко.
«Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції», — заявила Свириденко.
Вона також зазначила, що на зустрічі з міністром енергетики Німеччини Катеріною Райхе обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості.
«Домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між нашими компаніями», — додала прем’єр-міністр.
Вона також повідомила, що Україна запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів — за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.
«Сьогодні макрофінансова підтримка є особливо важливою, і наші німецькі партнери підтримують будь-який шлях, який дозволить використати ці активи для допомоги Україні та якнайшвидше завершити війну», — підкреслила Свириденко.
