Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики Сьогодні 16:27 — Казна та Політика

Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики

Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро, який буде направлений на відновлення пошкодженої енергетики.

Про це повідомляє в Telegram і прем’єр-міністра України Юлія Свириденко.

«Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції», — заявила Свириденко.

Вона також зазначила, що на зустрічі з міністром енергетики Німеччини Катеріною Райхе обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості.

«Домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між нашими компаніями», — додала прем’єр-міністр.

Вона також повідомила, що Україна запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів — за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

«Сьогодні макрофінансова підтримка є особливо важливою, і наші німецькі партнери підтримують будь-який шлях, який дозволить використати ці активи для допомоги Україні та якнайшвидше завершити війну», — підкреслила Свириденко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.