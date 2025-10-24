Підвищення податку на прибуток до 50%: що каже голова НБУ
Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.
Думка голови НБУ
НБУ виступає проти планів Верховної Ради підвити податок на прибуток банків до 50%. Це може призвести до додаткових видатків з бюджету для державних банків.
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу на Youtube: «Ми не підтримуємо це рішення і вважаємо, що втретє застосування до банківської системи підвищеного рівня оподаткування прибутку, а це по суті подвоєна ставка, є неправильним».
Як він каже, банківська система вже сьогодні сплачує 25% податку на прибуток — це єдина сфера української економіки, де діє підвищений рівень оподаткування на постійній основі.
«Решта платять 18%. Є ще небанківський фінансовий сектор, який також оподатковується за ставкою 25%», — додав він.
«Ми вважаємо, що це рішення не дасть тих фіскальних результатів, які наразі декларуються, але може створити обмеження для діяльності банків і спровокувати потребу в докапіталізації державних банків за рахунок держбюджету»,
зазначив він.
Голова НБУ наголосив, що стабільність і передбачуваність податкової системи є ключовими для залучення інвестицій.
«Це один із факторів, які беруть до уваги інвестори, коли розглядають Україну як потенційний напрямок для капіталовкладень», — підкреслив Пишний.
Він також нагадав, що коли екстраподаток для банків запроваджували вперше, Україна брала на себе зобов’язання, що це буде разова дія.
Раніше Національний банк України попереджав, що в разі повторного запровадження підвищеної ставки податку на прибуток для банків (50% замість чинних 25%) із 2026 року, може виникнути потреба у докапіталізації деяких державних банків.
Ризики для ліквідності та стабільності
«Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів» — пояснює регулятор.
Крім того, регулятор бачить ризик невиконання частиною банків, зокрема державних, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості у 2025 році. Це може створити потребу у додатковому вливанні капіталу з держбюджету.
Довідка Finance.ua:
- Ставка податку на прибуток для банків становить 25% (проти 18% для всіх інших нефінансових компаній).
- У 2023 році держава, як екстраординарний захід, одноразово запровадила ще вищу ставку податку — 50%. Рішення ухвалили наприкінці року, тож фактично його запровадили «заднім числом».
- У 2024 році ситуація повторилася: наприкінці року Рада ухвалила законопроєкт, яким знову підвищила ставку податку на прибуток до 50%. Нові правила також запрацювали ретроспективно.
