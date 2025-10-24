Засекречено обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону
Україні терміново потрібно вирішувати питання про додатковий імпорт газу через втрати видобутку. Але точні обсяги публічно не оголошуються.
Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.
«Повну відповідь я вам дам окремо, не на загал», — сказала вона у відповідь за питання депутата про обсяги газу, які потрібно імпортувати.
Свириденко нагадала, про план, щоб у сховищах до початку опалювального сезону було 13,2 млрд кубометрів газу. «Ця задача, ця позначка досягнута, і у нас такий обсяг був», — сказала вона.
Вона повідомила про значні втрати внутрішнього видобутку. «Ви знаєте, що відбувалося з атаками на газову систему. Я не хочу казати на загал про втрати газовидобутку внутрішнього, але нам терміново потрібно вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу», — сказала Свириденко.
